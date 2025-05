Relembre os 6 programas que faziam a criançada passar horas na frente da TV

Eles marcaram época, fizeram sucesso entre várias gerações e são lembrados até hoje com muita nostalgia e saudade

Magno Oliver - 11 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Vewo Music)

Você se lembra quais os programas que passavam na televisão quando você era uma criança? Alguns deles marcaram época e deixam saudade no público até hoje. Confira alguns que foram sucesso!

1. Castelo Rá-Tim-Bum – TV Cultura

Muitas crianças adoravam chegar em casa da escola e se preparar para passar a tarde ou manhã assistindo episódios do Castelo Rá-Tim-Bum, na TV Cultura.

O programa misturava educação, humor e fantasia com personagens carismáticos, como Nino, Pedro, Biba, Zequinha, Morgana e Celeste, tornando-se um ícone da infância brasileira dos anos 90.

2. TV Colosso – Rede Globo

A hora do almoço era bem mais divertida quando se sentava para assistir aos episódios da TV Colosso, da Rede Globo. Assim, o programa era um formato divertido apresentado por cachorros fantoches apresentando quadros variados e desenhos animados.

O programa divertia com esquetes e até um jornal canino, tudo feito com humor inteligente e produção caprichada para a época.

3. Xuxa Park – TV Globo

A rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, fazia a alegria da criançada nos anos 90. O programa era apresentado por ela e unia brincadeiras, desenhos e apresentações musicais, sendo acompanhado por paquitas e convidados que deixavam a criançada grudada na TV nas manhãs de sábado.

4. Bom Dia & Companhia – SBT

O saudoso e clássico programa era exibido diariamente nas manhãs da programação do SBT e trazia desenhos animados e brincadeiras ao vivo com o público, garantindo diversão interativa durante anos com diversos apresentadores carismáticos.

5. Cocóricó – TV Cultura

Quando se fala em Cocóricó, a musiquinha divertida já sobe à cabeça.

Produzido com bonecos e ambientado em uma fazenda, abordava temas cotidianos de forma lúdica e educativa, encantando crianças com Júlio e seus amigos animais.

6. Chaves – SBT

“Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves, todos atentos olhando para a TV”, já subia o refrão.

Mesmo sendo uma produção mexicana, o seriado Chaves conquistou os brasileiros e virou febre no Brasil. Assim, ele apresentava episódios simples e engraçados que exploravam amizade, infância e valores universais em um cenário humilde. Por fim, o personagem Chaves conquistou a garotada e faz sucesso até hoje.

