Aparecida de Goiânia está com mais de mil vagas de emprego abertas; veja lista

Oportunidades incluem várias áreas de atuação

Thiago Alonso - 13 de maio de 2025

Carteira de Trabalho Digital. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Trabalho, anunciou a abertura de 1.038 mil novas vagas de emprego, disponibilizadas por meio do Sistema Municipal de Emprego (Sime).

As oportunidades incluem diversas áreas de atuação, desde ajudantes e auxiliares, até cargos de web designer e consultores.

Os interessados devem se inscrever por meio do site da Secretaria do Trabalho, onde as vagas são atualizadas diariamente por empresas cadastradas.

Os candidatos também podem se inscrever nas Unidades Vapt-Vupt, sendo elas no Garavelo, Buriti Shopping ou Aparecida Shopping. É necessário agendar o atendimento previamente por meio do site.

Também é possível consultar as vagas nas unidades do SAC da Prefeitura, podendo ser no Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial. Não é necessário realizar agendamento.

É importante estar portando documentos pessoais como RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato, que são requisitados durante o cadastro.

Confira as vagas:

Ajudante de Carga e Descarga (14)

Analista Fiscal (30)

Atendente (121)

Auxiliar de Armazém (97)

Auxiliar de Logística (35)

Auxiliar de Produção (19)

Consultor de Vendas (21)

Costureira em Geral (200)

Movimentador de Mercadoria (20)

Motorista Entregador (21)

Pedreiro (35)

Repositor de Mercadorias (75)

Servente de Obras (88)

Vendedor Interno (20)

Web Designer (30)

Empresas em Aparecida interessadas em anunciar vagas podem acionar o Whatsapp (62) 9 9297-4113.

