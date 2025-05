Identificado casal de idosos que morreu após colidir com ônibus escolar próximo à BR-153

Casal seguia rumo a Aragoiânia quando veículo foi acertado pelo micro-ônibus

Natália Sezil - 13 de maio de 2025

Antônio Inácio dos Santos tinha 80 anos. Valda Borges dos Santos tinha 77 anos. (Foto: Reprodução)

Foram identificadas as vítimas que morreram após um carro de passeio e um micro-ônibus escolar colidirem na GO-215, zona rural de Pontalina, na manhã desta terça-feira (13).

Antônio Inácio dos Santos, de 80 anos, e a companheira, Valda Borges dos Santos, de 77 anos, morreram no local.

O casal ia no sentido Aragoiânia, enquanto o automóvel escolar, que carregava quase 20 alunos, seguia rumo à BR-153.

O destino do segundo veículo, pertencente à Prefeitura de Edealina, era o campus do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) em Morrinhos, a 85 km de distância da cidade de origem.

Durante o trajeto, os automóveis teriam se encontrado no trevo que marca o cruzamento entre a GO-215 e a GO-040, quando o veículo de médio porte teria colidido com a lateral do carro.

Imagens mostram o estado em que o automóvel ficou, com a lateral esquerda totalmente afetada – vidros quebrados, portas fora do lugar e um grande amassado. Enquanto isso, o micro-ônibus teve avarias apenas na parte dianteira.

Diante da gravidade da colisão, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas pôde apenas constatar o óbito.

Em seguida, a Perícia Técnica também esteve presente na situação, bem como o Instituto Médico Legal (IML) de Morrinhos, responsável por retirar os corpos.

Agora, a Polícia Civil (PC) deve ficar responsável pelo caso, para apurar a dinâmica do acidente e tomar as medidas legais.

