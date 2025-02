Homem descarrega revólver e mata colega de trabalho por dívida de R$ 1 mil, em Goiânia

Ele foi preso pela equipe da Rotam

Thiago Alonso - 10 de fevereiro de 2025

Suspeito foi preso e a arma apreendida. (Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem foi preso neste domingo (09) após matar um colega de trabalho devido a uma dívida de R$ 1 mil, no Setor Santos Dumont, região Centro-Oeste de Goiânia.

Conforme apontado por equipes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), que acompanharam a ocorrência, o suspeito teria se dirigido até a casa da vítima, onde cobrou o dinheiro não pago.

Assim, eles teriam iniciado uma discussão, sendo que a vítima, ofendida com a exigência, avançou contra o colega de trabalho, afirmando que “estava apertado”, “endividado” e “sem dinheiro”.

Neste momento, o suspeito disparou contra o homem, descarregando o revólver contra ele e fugiu do local em seguida, utilizando um carro onde uma mulher o esperava.

A esposa da vítima, assustada com a situação, acionou o socorro da Polícia Militar (PM), que, além da Rotam, também contou com o apoio de equipes do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), do Comando de Policiamento da Capital (CPC) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

Durante a operação, as corporações conseguiram localizar o suspeito por meio de imagens de câmeras de segurança da região, o prendendo junto com a comparsa, além de apreender a arma de fogo utilizada no crime.

Quando questionado sobre o ocorrido, o homem afirmou que já vinha cobrando o colega de trabalho há tempos e que queria resolver a dívida “conversando de boa”, mas acabou sendo surpreendido quando a vítima “avançou contra ele”, momento em que disparou.

Agora, o caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil (PC), que dará continuidade às diligências acerca da ocorrência.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!