Motorista e passageira morrem após ônibus escolar e carro baterem em trevo próximo a BR-153

Vítimas tinha 80 e 77 anos e faleceram no momento da colisão

Gabriella Pinheiro - 13 de maio de 2025

Carro destruído após colisão, em Goiás. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e um ônibus escolar resultou na morte de um motorista, de 80 anos, e de uma passageira, de 77 anos. A situação aconteceu na GO-215, em Pontalina, na manhã desta terça-feira (13).

A colisão ocorreu por volta das 7h, quando o veículo de maior porte trafegava em direção ao município até a BR-153. Paralelamente, o carro conduzido pela vítima fatal, um Chevrolet Prisma, seguia pela mesma rodovia, no sentido de Pontalina a Aragoiânia.

Na altura do km 21, no trevo de encontro das rodovias GO-215 e GO-040, ambos os veículos acabaram colidindo. Tanto o condutor do carro quanto a passageira que ocupava o automóvel não resistiram e faleceram no local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada e constatou o óbito das vítimas. A Polícia Militar (PM) também foi acionada e esteve no local, que foi isolado.

O Instituto Médico Legal (IML) de Morrinhos foi acionado e compareceu ao local para a remoção dos corpos das vítimas. A Polícia Civil (PC) também foi chamada para a realização da perícia técnica.