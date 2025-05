Adolescente que pilotava moto morre após colisão na GO-219; motorista evadiu do local

Condutor do veículo de grande porte evadiu-se do local sem prestar socorro, antes da chegada das autoridades

Davi Galvão - 03 de maio de 2025

Samu atestou o óbito da vítima ainda no local. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de apenas 17 anos, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na GO-219, nas proximidades do condomínio Recanto da Serra, entre Guapó e Aragoiânia, na noite desta sexta-feira (02).

Testemunhas relataram que os dois veículos trafegavam no mesmo sentido quando houve a colisão. Ainda não se sabe os detalhes da dinâmica do ocorrido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atestou a morte do adolescente, ainda no local.

Após a batida, o caminhoneiro não prestou socorro e evadiu do local antes da chegada das autoridades, de modo com que a polícia iniciou buscas e localizou o veículo envolvido na GO-040.

Entretanto, ao ser abordado, o motorista alegou não ter percebido o impacto e que, por conta disso, não parou para prestar auxílio. Ele foi então encaminhado à Central de Flagrantes de Trindade para prestar esclarecimentos.

Equipes da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas e realizaram os procedimentos periciais. O corpo do adolescente foi encaminhado ao IML de Aparecida de Goiânia.

A autoridade policial determinou a lavratura de auto de prisão em flagrante em desfavor do motorista do caminhão e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).