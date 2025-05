6 alimentos que você JAMAIS deve colocar no micro-ondas

Nem tudo pode ser colocado para esquentar, derreter ou aquecer nesse utensílio doméstico

Magno Oliver - 14 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Não é qualquer alimento que podemos colocar no micro-ondas, sabia dessa? Confira a listinha que separamos para você com alguns que você deve manter longe dele.

1. Carnes Processadas

Cuidado ao querer colocar carnes processadas no aparelho.

Bacon, presunto, salsicha, salame e outros itens processados são um perigo de serem levados ao micro. Isso porque quando expostos à radiação emitida pelo aparelho, podem oxidar colesterol, o que resulta em um colesterol de qualidade mais prejudicial que o “convencional”. É o chamado colesterol oxidado e pode causar doenças cardiovasculares a longo prazo.

2. Cenouras

Mesmo com uma aparência simples e inofensiva, ela também é outro alimento que é preciso evitar levar ao micro-ondas.

O motivo é que elas contêm alta concentração de minerais que fazem o vegetal reagir de forma semelhante a metais e formar faíscas dentro do gabinete do micro. Ela pode causar incêndios domésticos, pois provoca fagulhas que podem causar acidentes.

3. Ovos

Não importa se cru, cozidos ou fritos, ovos não devem parar no micro-ondas.

O motivo está na casca, pois o vapor interno que exala não tem por onde escapar e pode causar explosão do ovo. Ovo cozido somente na panela e, caso queira aquecer um ovo cozido, é melhor cortar em pedaços e remover a película.

4. Folhagens

Elas são excelentes na alimentação, no consumo de saladas e receitas, mas no micro-ondas não devem nem passar perto.

Isso porque esses alimentos acabam perdendo seus nutrientes e murcham completamente. Evite folhagens como alface, rúcula, couve, entre outras.

5. Molho de Tomate

Esquentar ou preparar alguma coisa que vá molho de tomate só no fogão e olhe lá, mantenha longe do micro-ondas. Isso porque esse alimento causa um risco de causar uma sujeira enorme dentro do aparelho, pois pontos quentes podem provocar explosão. O molho de tomate gera muito vapor ao passar por aquecimento elevado.

6. Pimentas

Por questões técnicas e internas, a pimenta também fica de fora da lista e não entra no micro-ondas. O problema está na parte interna dela. Assim, não importa se do tipo dedo-de-moça, biquinho ou malagueta, elas podem liberar gases que causam ardências nos olhos, narinas, pele e na boca. Prefira usar ela em modo natural mesmo.

