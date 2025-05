Aplicativos que podem estar acabando com a bateria do seu celular sem que você perceba

O rendimento e tempo de uso do seu aparelho estão diminuindo por conta de um fator que muita gente não tem prestado atenção

Magno Oliver - 14 de maio de 2025

(Foto: RawPixel.com/ Freepik)

Com a sociedade cada dia mais tecnológica e conectada, o uso de celulares aumentou consideravelmente e o gasto da bateria também se intensificou.

Assim, muitos usuários agora enfrentam um problema que é comum pra geral: a bateria do celular que acaba rápido e não dura o dia todo. Muita gente culpa o tempo de uso do aparelho, componentes fracos ou até idade do mesmo, mas o vilão pode estar diante dos seus olhos: os aplicativos.

Essa é uma realidade no funcionamento do aparelho que tem afetado muitos usuários e causado problemas não só no funcionamento da bateria, como também no sistema operacional.

Segundo especialistas de tecnologia, o que acontece é que diversos aplicativos continuam funcionando em segundo plano, mesmo quando não os abrimos diretamente.

Em um ranking das fabricantes de smartphones, alguns aplicativos consomem energia constantemente. Primeiro lugar é o app do Facebook, que utiliza atualizações automáticas, monitora atividades e ativa serviços mesmo fora da tela principal.

Aplicativos como Instagram e TikTok também são vilões conhecidos, com uso constante de câmera, filtros e atualizações em tempo real. Mesmo quando não estão em uso direto, eles continuam rodando processos que exigem muita energia.

Outro nome frequente que desponta na lista é o WhatsApp. O mensageiro verifica novas mensagens o tempo todo, envia notificações e mantém conexão constante com a internet.

Isso tudo consome bateria sem que o usuário perceba. Além disso, ele também armazena fotos, vídeos e documentos, exigindo mais do processador e da memória interna do celular. Mesmo em modo silencioso, o consumo segue elevado.

Já jogos como Candy Crush, Clash of Clans e Free Fire, por exemplo, também são grandes gastadores de bateria do celular. Esses apps usam gráficos pesados, efeitos sonoros e conexões constantes com servidores.

Aplicativos de localização como Google Maps e Waze também merecem atenção redobrada. Eles utilizam GPS, dados móveis e atualizações ao vivo para funcionar corretamente. Mesmo após o fechamento do app, é comum que o serviço continue coletando dados de localização.

Apps de compras e redes de anúncios, como a Amazon, AliExpress e Shein, também têm comportamento semelhante. Eles rodam atualizações e notificações em segundo plano constantemente. A intenção é manter o usuário engajado e isso cobra um preço alto no desempenho da bateria.

Como resolver esse problema?

Os especialistas indicam revisar os apps instalados, verificar quais estão ativos em segundo plano e desativar esse mecanismo. Assim, também é possível desinstalar alguns apps ou substituir por versões mais leves. Atualizar o sistema operacional, ativar o modo economia de energia e limitar permissões também são ações eficientes.

