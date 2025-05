Pirenópolis recebe evento com mais de 100 rótulos de vinho e música Jazz

Programação terá harmonização orientadas, bebidas e espaço de alimentação

Gabriella Pinheiro - 14 de maio de 2025

Wine Jazz Piri. (Foto: Goiás Turismo)

Durante quatro dias, a cidade de Pirenópolis será palco da terceira edição do Wine Jazz Piri, um evento voltado para vinhos e que contará com apresentações ao vivo de Jazz. A programação começa às 18h da quinta-feira (15) e vai até o domingo (18), no Espaço Cultural Santa Dica.

Ao todo, serão apresentados mais de 100 rótulos de vinhos produzidos em Goiás, no Brasil e no mundo. Além disso, haverá espaço de alimentação, bebidas e harmonizações orientadas. Também está previsto o show de abertura do cantor Marcelo Maia Quarteto, às 21h.

Já na sexta-feira (16), Fabiano Chagas Quarteto se apresenta às 20h e, logo em seguida, é a vez do artista Yas Quarteto. No mesmo dia, a sommelier brasiliense Etienne Carvalho comandará uma degustação de charutos com vinhos, às 19h30, no Espaço Pílulas do Vinho, na Arena Wine Jazz.

No sábado (17), os shows terão início a partir das 14h, com Regional do Caetano (Rogério Caetano em roda de choro); às 20h, haverá um Tributo a Nico Assunção; e, às 22h, André Mols Big Band agitará o público.

Ainda no sábado, às 15h, a sommelier Tati Tomain fará um discurso; enquanto às 17h30, Etienne Carvalho oferece uma nova degustação de charutos e vinhos.

No último dia, domingo (18), a programação será encerrada com um almoço de leitão caipira, harmonizado com vinho, e com a apresentação da Diogo Blues Band, às 13h.

Vale destacar que renomados restaurantes da cidade (Haikai, Bistrô de Fogo e Empório da Rua) incluíram na programação experiências harmonizadas que serão oferecidas durante os quatro dias do evento.

