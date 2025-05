Policial Militar é encaminhado em estado gravíssimo após acidente próximo a Pirenópolis

Imagens registradas no local mostram que o automóvel ficou de ponta-cabeça, com a pista também precisando ser limpa após o acidente

Davi Galvão - 14 de maio de 2025

Acidente aconteceu após motorista perder o controle e capotar. (Foto: Reprodução)

Um policial militar se envolveu em um gravíssimo acidente automobilístico na GO-338, no trecho entre Planalmira e Pirenópolis, na manhã desta quarta-feira (14).

O motorista, de 45 anos, perdeu o controle da direção da caminhonete Chevrolet D20 que dirigia e capotou na via.

As autoridades foram acionadas para prestar o socorro e, ao chegarem ao local, já se depararam com a vítima do lado de fora do automóvel e bastante agitado.

Imagens registradas na rodovia mostram que o automóvel ficou de ponta-cabeça, com a pista também precisando ser limpa após o acidente devido ao derramamento de óleo.

O policial foi encaminhado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) em estado grave, mais informações a qualquer momento.

