Placa na porta de loja de conveniência chama atenção dos clientes: “vai ser difícil viu”

Mensagem fixada em vidro do estabelecimento desafio os clientes com um simples aviso

Magno Oliver - 15 de maio de 2025

(Foto: X / Dennis Siqueira / @DENSIQ)

As placas hoje em dia servem para comunicar e informar as pessoas de diversas formas. Elas são bons instrumentos de comunicação no cotidiano.

Assim, sempre que alguém quer transmitir um recado, um alerta, passar uma informação, a placa é o melhor caminho escolhido até então.

Dessa forma, muita gente sabe que uma placa é um bom meio de se comunicar, porém, não são todas que trazem essa facilidade de entendimento.

Foi o que aconteceu com um aviso fixado em um estabelecimento que acabou gerando reações e piadas nas redes sociais.

O caso chamou tanta atenção, que a imagem circulou em vários grupos de WhatsApp e até mesmo no TikTok.

Uma postagem feita no X, antigo Twitter, pelo usuário Dennis Siqueira, @densiq, exibiu uma placa com uma mensagem bastante curiosa e confusa.

Ao chegar na porta do estabelecimento, a placa tinha uma mensagem que dizia o seguinte: “Empurre” e logo embaixo a palavra “SOPRANO”.

O sentido literal do aviso levou os clientes ao duplo entendimento, achando que precisava assoprar a porta para entrar.

Assim, o que muita gente não entendeu é que SOPRANO era a marca de molas hidráulicas em portas de comércios.

Nos comentários da publicação, os internautas se divertiram com a situação.

“A casa dos 3 porquinhos quando o lobo mal chegava para derrubar”, comentou um seguidor nas respostas do post.

“Essa placa com certeza está me achando com cara de 3 porquinhos. Aí só entra nesse lugar quem tem fôlego”, brincou uma seguidora.

Confira a postagem da placa na íntegra:

caralho empurrar isso aqui soprano vai ser difícil viu pic.twitter.com/8uULTQLTbt — dennis siqueira (@densiq) May 10, 2025

