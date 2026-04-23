Carne assada deliciosa, perfeita para qualquer ocasião: aprenda a fazer em casa

Marinada com cebola roxa, alho e azeite garante carne macia, suculenta e cheia de sabor

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto
Preparar uma carne assada suculenta e cheia de sabor não precisa ser complicado. Com uma marinada simples e alguns ingredientes bem combinados, é possível transformar um corte comum em um prato digno de ocasiões especiais.

A dica foi compartilhada pelo canal Receita Top é Aqui (@receitatopeaqui1852), que ensina um preparo completo, desde o tempero até a finalização no forno.

Marinada é o segredo do sabor

O grande diferencial da receita está na marinada.

Ela leva cebola roxa, pimentão, alho, salsa, azeite, sal e pimenta calabresa. Essa combinação cria uma mistura aromática que penetra na carne e intensifica o sabor.

Além disso, o tempo de descanso na geladeira faz toda a diferença. Por isso, o ideal é deixar a carne marinando por cerca de 3 horas.

Como preparar a carne passo a passo

O preparo começa com a montagem da marinada.

Primeiro, bata ou misture bem os ingredientes líquidos e temperos. Em seguida, despeje a mistura sobre a carne e leve à geladeira.

Depois do tempo de descanso, monte a travessa. Para isso, forre o fundo com batatas cortadas e adicione parte da marinada.

Na sequência, acrescente tomates cereja e coloque a carne por cima.

Forno garante maciez e suculência

Após montar o prato, leve ao forno preaquecido a 200 °C.

O tempo ideal de preparo é de aproximadamente 75 minutos. Durante esse período, a carne assa lentamente, absorvendo os sabores da marinada.

Além disso, as batatas cozinham junto, absorvendo o caldo e ficando ainda mais saborosas.

Resultado combina com qualquer acompanhamento

Ao final, o resultado é uma carne macia, bem temperada e com aparência dourada.

Por isso, a receita se torna uma excelente opção tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais.

Além disso, o prato combina facilmente com arroz, saladas ou até mesmo farofa.

Receita simples que impressiona

Mesmo com preparo fácil, o resultado surpreende.

Com poucos ingredientes e um bom tempo de marinada, a carne ganha sabor intenso e textura suculenta, ideal para agradar toda a família.

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

