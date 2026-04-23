Carne assada deliciosa, perfeita para qualquer ocasião: aprenda a fazer em casa
Marinada com cebola roxa, alho e azeite garante carne macia, suculenta e cheia de sabor
Preparar uma carne assada suculenta e cheia de sabor não precisa ser complicado. Com uma marinada simples e alguns ingredientes bem combinados, é possível transformar um corte comum em um prato digno de ocasiões especiais.
A dica foi compartilhada pelo canal Receita Top é Aqui (@receitatopeaqui1852), que ensina um preparo completo, desde o tempero até a finalização no forno.
Marinada é o segredo do sabor
O grande diferencial da receita está na marinada.
Ela leva cebola roxa, pimentão, alho, salsa, azeite, sal e pimenta calabresa. Essa combinação cria uma mistura aromática que penetra na carne e intensifica o sabor.
Além disso, o tempo de descanso na geladeira faz toda a diferença. Por isso, o ideal é deixar a carne marinando por cerca de 3 horas.
Como preparar a carne passo a passo
O preparo começa com a montagem da marinada.
Primeiro, bata ou misture bem os ingredientes líquidos e temperos. Em seguida, despeje a mistura sobre a carne e leve à geladeira.
Depois do tempo de descanso, monte a travessa. Para isso, forre o fundo com batatas cortadas e adicione parte da marinada.
Na sequência, acrescente tomates cereja e coloque a carne por cima.
Forno garante maciez e suculência
Após montar o prato, leve ao forno preaquecido a 200 °C.
O tempo ideal de preparo é de aproximadamente 75 minutos. Durante esse período, a carne assa lentamente, absorvendo os sabores da marinada.
Além disso, as batatas cozinham junto, absorvendo o caldo e ficando ainda mais saborosas.
Resultado combina com qualquer acompanhamento
Ao final, o resultado é uma carne macia, bem temperada e com aparência dourada.
Por isso, a receita se torna uma excelente opção tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais.
Além disso, o prato combina facilmente com arroz, saladas ou até mesmo farofa.
Receita simples que impressiona
Mesmo com preparo fácil, o resultado surpreende.
Com poucos ingredientes e um bom tempo de marinada, a carne ganha sabor intenso e textura suculenta, ideal para agradar toda a família.
