Segunda loja da Tucuna Pesca chega a Anápolis com mega inauguração

Com sete anos de atuação no segmento, a marca amplia sua presença na cidade com um espaço inovador e completo, preparado para atender todo o público goiano

Publieditorial - 16 de maio de 2025

Loja Tucuna Pesca localizada no Parque Brasília, em Anápolis. (Foto: Captura de Tela/Instagram)

Referência em pesca, caça, camping e náutica, a Tucuna Pesca abriu nesta sexta-feira (16) sua segunda loja em Anápolis com um mega evento de inauguração.

Com sete anos de atuação no segmento, a marca amplia sua presença na cidade com um espaço inovador e completo, preparado para atender todo o público goiano.

Localizada no Parque Brasília, a segunda unidade é considerada a maior loja de Goiás no ramo e conta com sala de espera exclusiva, brinquedoteca para os pequenos, além de uma área de convivência.

Para celebrar esse momento especial, a unidade preparou uma verdadeira festa para clientes e parceiros.

Nesta sexta, a inauguração foi marcada por shows de Jorge Augusto & Ricardo e de Vinicius & Venâncio.

No sábado (17), a festa continua com petiscos, cerveja gelada e convidados especiais, como Jorge Augusto & Ricardo e Edilson Alves, além da presença do pescador Eduardo Monteiro, apresentador da Fish TV e um dos maiores nomes da pesca esportiva do Brasil.

Para os amantes de uma boa aventura, a loja oferece uma grande variedade de artigos náuticos, camping e pesca.

A cada compra realizada, os clientes ainda recebem um cupom para participar do sorteio de um barco completo, que será realizado em dezembro.

A segunda unidade da Tucuna Pesca está localizada na Avenida Comercial, Qd. 39, Lt. 13/14, no bairro Parque Brasília.