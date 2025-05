Policiais salvam vida de recém-nascido engasgado durante blitz em Goiânia

Situação ocorreu no Conjunto Vera Cruz, quando duas mulheres abordaram os militares desesperadas com a situação

Paulo Roberto Belém - 17 de maio de 2025

Recém-nascido foi salvo pela ação de policiais militares (Foto: Reprodução)

A ação de policias militares salvou a vida de um recém-nascido, de 29 dias, que estava sofrendo um engasgo no final da tarde desta sexta-feira (16), no Conjunto Vera Cruz, região Leste de Goiânia.

Tudo aconteceu quando a corporação foi surpreendida por duas mulheres, enquanto realizavam uma blitz no setor. Elas abordaram os militares pedindo socorro por conta do engasgamento do filho de uma delas.

Imediatamente, a equipe realizou a desobstrução das vias aéreas da vítima, usando o método Heimlich, tendo êxito e salvando a vida do recém-nascido.

Assim que houve o desengasgo, os militares o levaram para a Maternidade Célia Câmara, a fim de serem realizados os cuidados secundários tendo em vista o ocorrido.

Uma foto tirada após a situação revela o salvamento que foi registrado na Polícia Civil (PC) para documentar o resgate.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!