6 hábitos das pessoas mais simples que os ricos nem imaginam

Seus hábitos nos convidam a refletir sobre nossas prioridades e a considerar que, talvez, a verdadeira riqueza esteja em outras coisas

Anna Júlia Steckelberg - 19 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/ Sertão Mamoeiro/YouTube)

Você já parou para pensar que, enquanto muitos correm atrás de bens materiais, há um grupo de pessoas mais simples que encontra riqueza nas poucas coisas?

Em um mundo onde o acúmulo é frequentemente associado ao sucesso, os hábitos dessas pessoas oferecem uma perspectiva diretamente sobre o que realmente importa.

Vamos conhecer seis desses hábitos que, surpreendentemente, muitos ricos nem imaginam.

1. Desacelerar para viver melhor

O movimento conhecido como downshifting propõe uma desaceleração voluntária do ritmo de vida.

Em vez de buscar incessantemente por mais dinheiro e status, os adeptos valorizam o tempo livre, a saúde mental e as relações pessoais.

Essa escolha consciente de viver com menos estresse e mais significado é uma tendência crescente em várias partes do mundo.

2. Consumir com consciência

A simplicidade voluntária incentiva a redução do consumo desnecessário.

Ao focar no que é essencial, essas pessoas evitam dívidas e o acúmulo de bens supérfluos. Essa prática não apenas alivia o bolso, mas também contribui para um estilo de vida mais sustentável e menos dependente de recursos externos.

3. Valorizar o tempo em vez do dinheiro

Para muitos, o tempo é o recurso mais precioso.

Pessoas simples frequentemente optam por jornadas de trabalho reduzidas ou flexíveis, priorizando momentos com a família, amigos e atividades pessoais.

Essa escolha reflete uma busca por equilíbrio e bem-estar, muitas vezes negligenciada em ambientes corporativos de alta pressão.

4. Alimentar-se de forma simples e saudável

A dieta das pessoas simples costuma ser baseada em alimentos naturais e caseiros.

Ao evitar produtos ultraprocessados e refeições rápidas, elas não apenas economizam, mas também promovem a saúde e o bem-estar.

Esse hábito reforça a conexão com a comida e o prazer de cozinhar.

5. Praticar o desapego material

O minimalismo é uma filosofia que prega o desapego de bens materiais em excesso.

Ao manter apenas o necessário, as pessoas simples experimentam uma sensação de liberdade e clareza mental. Esse estilo de vida contrasta com a ideia de que a felicidade está no acúmulo de posses.

6. Buscar a felicidade nas pequenas coisas

A verdadeira felicidade, para muitos, reside nas experiências cotidianas: um pôr do sol, uma conversa sincera, um momento de silêncio.

Essa perspectiva está alinhada com estudos que mostram que a felicidade impulsiona o sucesso, e não o contrário.

Seus hábitos nos convidam a refletir sobre nossas prioridades e a considerar que, talvez, a verdadeira riqueza esteja na simplicidade.

Afinal, como disse o escritor Antoine de Saint-Exupéry: “A perfeição é alcançada, não quando não há mais nada a acrescentar, mas quando não há mais nada a tirar.”

