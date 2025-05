Item é proibido na mala e quem vai viajar de avião deve prestar atenção

Medida já vale para voos com destino ou conexão na Europa e pode causar transtornos no embarque

Magno Oliver - 20 de maio de 2025

Passageiros precisam dar atenção redobrada à bagagem. (Imagem: Arquivo/Agência Brasil)

Quem está com viagem marcada para fora do país, especialmente com destino ou conexão na Europa, precisa redobrar a atenção ao preparar a bagagem.

Um item comum, presente na mala de quase todo mundo, foi proibido de ser transportado em voos internacionais.

A decisão partiu da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) e diz respeito aos power banks, os carregadores portáteis de celular.

De acordo com a nova norma, eles não podem mais ser levados na mala despachada. E só podem seguir na bagagem de mão se respeitarem uma série de critérios.

A mudança ocorreu após relatos crescentes de superaquecimento e risco de incêndio em baterias de lítio, como as que equipam esse tipo de carregador.

A proibição também já começou a valer em outros países, como Estados Unidos, Filipinas e Coreia do Sul.

Quem for levar um power bank agora precisa se limitar a no máximo duas unidades, com capacidade de até 100 Wh cada. Acima, só com autorização da companhia aérea.

Além disso, não é permitido usá-los durante o voo. Ou seja, nada de carregar o celular enquanto estiver a bordo.

Se a regra for descumprida, o passageiro pode ter a mala retida para inspeção, perder o dispositivo e até o embarque. Por isso, a dica é simples: revise o conteúdo da bagagem de mão e consulte as regras da companhia antes de sair de casa.

