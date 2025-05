PC cumpre 44 mandados judiciais em mega operação contra quadrilha envolvida em tráfico e homicídios

Autoridades informaram que líder do grupo criminoso estaria escondido em um morro do Rio de Janeiro (RJ)

Davi Galvão - 20 de maio de 2025

Imagem mostra agentes da PCGO. (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Trindade deflagrou nesta terça-feira (20) a Operação Hidra.

A ação ocorreu em Goiás e no Tocantins, com o objetivo de cumprir 44 ordens judiciais contra integrantes de uma facção criminosa investigada por envolvimento com o tráfico de drogas e diversos homicídios registrados em Goiás.

Durante as investigações, a PC identificou que o líder do grupo está escondido em um morro do Rio de Janeiro.

As autoridades ainda não divulgaram mais detalhes da Operação ou a identidade dos envolvidos.

Mais informações a qualquer momento.

