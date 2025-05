Conheça Vanessa Bentley, a goiana que se tornou vereadora na Inglaterra

Natural de Goiânia, ela se mudou para país em 2001 e assumiu cargo ainda no ano passado

Gabriella Pinheiro - 21 de maio de 2025

Vereadora Vanessa Bentley, da Inglaterra. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Nascida em Goiânia e criada na região Leste da capital, a gerente bancária Vanessa Bentley, de 45 anos, se tornou a primeira vereadora (Parish Councillor) brasileira na cidade de Swindon, na Inglaterra. Morando no país desde 2001, a goiana já ajudou mais de 10 mil brasileiros e refugiados na cidade.

Ela conta que assumiu o cargo em maio de 2024, após a saída de um conselheiro que passou a atuar no Parlamento Britânico – mas a história da goianiense reverberou recentemente.

Desde então, a profissional tem se dedicado a representar a comunidade, oferecendo suporte com documentos, abertura de contas bancárias, acesso a serviços, aulas de inglês, doações de itens de higiene pessoal e alimentos, além de apoio emocional.

“É um trabalho de base, feito com empatia e dedicação, porque eu sei exatamente o que é ser imigrante em um país onde você não fala a língua e não conhece os caminhos. É muito difícil chegar e não ter informação, e muitas vezes ser até mesmo enganado. Nosso trabalho é ajudar essas pessoas”, explicou ao G1.

A política não é o único meio que Vanessa utiliza para ajudar a população. Além de trabalhar há mais de 10 anos em banco — buscando ajudar imigrantes brasileiros e refugiados a entenderem o sistema bancário britânico — ela também atua em uma rádio brasileira desde 2021.

“Fui convidada e aprovada por uma bancada de conselheiros, vereadores e membros do comitê local, por meio de uma votação formal, conforme o processo do Parish Council. Minha história de apoio a refugiados e à comunidade brasileira foi fundamental para a conquista do cargo”, relatou.

Agora, como plano futuro, Vanessa afirma que tem como objetivo trabalhar com a comunidade e ocupar uma cadeira no Parlamento Inglês.

“Ser vereadora é um passo simbólico e poderoso, que abre caminhos para outros brasileiros também se posicionarem. Sou exemplo de que podemos ocupar espaços de decisão. Podemos deixar de ser apenas mão de obra e passar a ser também voz política”, completou.

