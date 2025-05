O nome de mulher que antes era considerado feio e hoje está entre os mais bonitos do Brasil

Por muito tempo ele foi alvo de piadas, mas agora lidera listas de nomes mais admirados e escolhidos do país

Isabella Valverde - 22 de maio de 2025

(Imagem: Ilustração/Agência Brasil)

Nomes seguem modas. Alguns caem no esquecimento, outros ressurgem com força total. É o caso de um nome feminino que já foi considerado “feio” por gerações anteriores, mas que hoje virou tendência no Brasil.

Estamos falando de Enzo? Não. Valentina? Também não. O nome é Gertrudes.

Brincadeira! O nome que voltou com tudo mesmo é Helena.

Durante décadas, Helena foi visto como nome de “senhora”, antiquado ou sem graça. Mas nos últimos anos, esse olhar mudou completamente.

Segundo dados do IBGE e da plataforma BabyCenter, Helena está entre os nomes femininos mais registrados no Brasil, ocupando o topo do ranking em várias capitais. Ele é hoje sinônimo de delicadeza, força e sofisticação.

A mudança de percepção tem a ver com a popularização de nomes clássicos, influências de novelas, personagens fortes e até celebridades que escolheram o nome para suas filhas.

Outro fator importante é o som suave e a origem nobre. De raiz grega, Helena significa “luz”, “reluzente”, “resplandecente”.

É um nome curto, elegante e fácil de pronunciar em qualquer lugar do mundo. Tudo isso contribuiu para que ele deixasse de ser subestimado e passasse a ser admirado.

A volta por cima de Helena mostra como os nomes também acompanham o tempo, as referências culturais e a sensibilidade de cada geração.

