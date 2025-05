Morre policial militar vítima de gravíssimo acidente próximo a Pirenópolis

Militar estava internado no Heana e teve óbito confirmado nesta manhã

Gabriella Pinheiro - 25 de maio de 2025

Policial militar Cairon José Alves de Oliveira. (Foto: Reprodução)

Faleceu neste domingo (25), o 2º Sargento da Polícia Militar (PM) de Pirenópolis, Cairon José Alves de Oliveira, após um gravíssimo acidente automobilístico ocorrido na GO-338, no trecho entre Planalmira e Pirenópolis.

O militar estava internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) desde 14 de maio – data da ocorrido – e teve o óbito confirmado nesta manhã.

Em uma postagem compartilhada no Instagram, a Fundação Tiradentes revelou que o velório e sepultamento acontecerão no município de Corumbá, mas que a data, local e horário ainda serão definidos.

“Expressamos nossos mais sinceros pêsames a todos os familiares e amigos próximos. Que a paz e o amor estejam presentes em seus corações, e que a memória do nosso 2º Sargento PM Cairon José Alves Oliveira seja eternamente lembrada com carinho e saudade”, diz.

Em tempo

O acidente teria ocorrido quando o policial, de 45 anos, perdeu o controle da direção da caminhonete, uma Chevrolet D20, e capotou. Logo em seguida, as autoridades foram chamadas para prestar socorro e encontraram a vítima do lado de fora do automóvel.

Imagens registradas mostravam o automóvel de ponta-cabeça, além de alguns destroços na pista, que precisou ser limpada devido ao derramamento de óleo.

