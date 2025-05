Motorista do maior sino do mundo escapa de queda de três metros sem arranhão: “livramento”

Vídeo feito por câmeras de segurança mostram quando o funcionário cai de cima do caminhão após se desequilibrar

Davi Galvão - 26 de maio de 2025

Motorista que levava o sino considerou o episódio como um livramento. (Foto: Divulgação)

A equipe responsável pelo translado do Vox Patris – maior sino do mundo – compartilhou nas redes sociais um acontecimento surpreendente e visto por muitos como uma prova de fé.

Isso porque, na véspera da saída de Santos (SP), neste domingo (25), o motorista, que estava em cima da carroceria, se desequilibra e cai de costas, em direção ao chão, de uma altura de aproximadamente três metros de altura.

No meio da queda, ele ainda bate as costas na parte lateral do pneu e, milagrosamente, cai em pé, sem nenhum ferimento. Todo o episódio foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

Devanir, o motorista do vídeo, encarou o episódio como uma ótima resposta àqueles que minimizam a importância e o significado religioso do sino, questionando quais mudanças a estrutura, de fato, faria na vida das pessoas.

Ele contou que estava realizando uma manutenção em cima da carreta até que, no momento em que puxou uma caixa de ferramentas, a alça quebrou, o fazendo perder o equilíbrio.

“Mas nesse momento, Deus pôs a mão e deu o livramento para mim. Aí eu acho que já começou a mudar a minha história. Uma fé tão grande que movimenta o povo católico, foi onde Deus agiu na minha história”, finalizou.

Em tempo

O sino, fabricado em Cracóvia, na Polônia, é de autoria criativa de um brasileiro e custou aproximadamente R$ 17 milhões, tendo desembarcado no Porto de Santos no último dia 17.

Com 4 metros de altura e 55 toneladas, o Vox Patris será instalado no Novo Santuário do Pai Eterno, atualmente em construção em Trindade e com previsão de entrega para 2026.

O Vox Patris está sendo transportado por um caminhão “lagartixa” de seis eixos, sob a responsabilidade da empresa Windlog e sendo escoltado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os sinos São Lucas e São João, que integrarão a estrutura ao lado do Voz Patris devem chegar nesta segunda-feira (26) no município.

