Maior sino do mundo é celebrado em Santos antes de ser levado para Trindade

Instrumento está em peregrinação vindo da Polônia e ainda passará por Brasília, antes de chegar à Capital da Fé em Goiás

Paulo Roberto Belém - 24 de maio de 2025

Missa em ação de graças pela chegada do sino foi celebrada em Santos neste sábado (24) (Foto: Reprodução)

Uma missa realizada em Santos, litoral de São Paulo, neste sábado (24), marcou a chegada simbólica do Vox Patris, o maior sino de badalo em atividade do mundo, a ser instalado na Basílica de Trindade, ainda para a Romaria de 2025.

A celebração em ação de graças aconteceu na Catedral Nossa Senhora do Rosário e foi presidida pelo bispo da Diocese de Santos, Dom Tarcísio Scaramussa e concelebrada pelo reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, padre Marco Aurélio Martins da Silva.

Chegada

O sino chegou ao Porto de Santos no último sábado (17), após uma jornada de 36 dias desde a cidade de Rydultowy, na Polônia. Com 4 metros de altura e 55 toneladas, o Vox Patris será instalado no Novo Santuário do Pai Eterno, atualmente em construção em Trindade.

O trajeto da peça histórica ainda será marcado por celebrações litúrgicas em Brasília no próximo sábado (31) e, por fim, em Trindade no dia seguinte (1º de junho), onde está programada sua acolhida oficial e missa festiva às 17h30, na Praça Dom Antônio.

Presente na missa, o prefeito de Trindade, Marden Júnior, destacou a importância do momento para a história religiosa e cultural da cidade.

“Trindade vive uma fase histórica. A chegada do Vox Patris representa não apenas o fortalecimento da nossa identidade como Capital da Fé, mas também o reconhecimento da nossa cidade em nível nacional e internacional”, afirmou.

Quando estiver mais próximo à cidade goiana, no próximo domingo, o sino será recebido com uma carreata a partir do Trevo do Padre Pelágio, ainda em Goiânia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!