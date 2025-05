Sujeira e fezes: seis crianças em Aparecida de Goiânia são resgatadas em situação de abandono

Em gravação, militar mostra situação da residência e afirma "condição totalmente insalubre"

Gabriella Pinheiro - 26 de maio de 2025

Situação da casa encontrada por policiais militares. (Foto: Reprodução/ PMGO)

Sujeira, mau cheiro, roupas espalhadas por todos os cômodos e um banheiro tomado por fezes. Esse foi o cenário que policiais militares do 8º Batalhão, em Aparecida de Goiânia, encontraram seis crianças – dentre elas um bebê de 6 meses – abandonadas dentro de uma residência, no Setor Colina Azul. O resgate aconteceu no último domingo (25) e a mãe dos menores, de 30 anos, foi presa.

O caso veio à tona após a vizinha, uma jovem de 27 anos, denunciar a situação à polícia. Segundo relatos, a mãe dos pequenos estaria ausente do lar há pelo menos cinco dias e já teria como hábito deixar os filhos sozinhos por longos períodos, o que levou a denunciante a registrar uma ocorrência.

No endereço, os militares encontraram a residência tomada por sujeira, além de restos de comida deteriorada, banheiro cheio de fezes e outras coisas. Toda a cena foi registrada por meio de um vídeo.

Na gravação, um dos policiais chega a afirmar que “condição totalmente insalubre, muito difícil respirar, um fedor terrível, essa é a situação encontrada aqui com seis crianças abandonadas. O banheiro estava cheio de fezes. Uma situação muito delicada”.

Os militares ainda tentaram contato com a mãe, que não foi encontrada de imediato. Após insistência da denunciante, a mulher atendeu ao celular e informou que estava a caminho da residência, chegando no local por volta de 21h.

Questionada pelos policiais sobre a situação, ela respondeu de forma vaga, sem apresentar justificativas plausíveis ou consistentes.

Devido ao cenário, o Conselho Tutelar foi acionado e as crianças foram encaminhadas até um abrigo institucional. A mãe foi presa em flagrante e levada até à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde foi autuada pelo crime de abandono de incapaz.

