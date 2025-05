Mutirão do CadÚnico em Aparecida de Goiânia oferece atendimentos gratuitos; veja como participar

Evento acontece até sexta-feira (30) no Centro Cultural José Barroso, no Setor Village Garavelo

Paulo Roberto Belém - 27 de maio de 2025

Ação vai até sexta-feira (30) no no Centro Cultural José Barroso, no Setor Village Garavelo (Foto: Divulgação)

Para ter acesso ao Bolsa Família, Mães de Goiás, Tarifa Social de Energia e Minha Casa, Minha Vida, não basta ter o perfil adequado aos programas sociais, sendo imprescindível ter o Cadastro Único, o chamado (CadÚnico).

Em Aparecida de Goiânia não é diferente e para facilitar as inscrições na cidade, a Prefeitura local realiza nesta semana a segunda edição de um mutirão de cadastramento, com atendimentos gratuitos e intensivos no Centro Cultural José Barroso, no Setor Village Garavelo.

A ação é da Secretaria de Assistência Social e segue até sexta-feira (30), das 8h às 17h. Ao todo, 20 atendentes estão disponíveis durante todo o dia para garantir agilidade no acesso ao serviço.

Para ser atendido, é necessário apresentar os documentos de todos os membros da família: RG, CPF, comprovante de endereço atualizado, declaração escolar (para crianças e adolescentes) e, se houver, comprovante de renda.

Durante o mutirão, é possível realizar novos cadastros, atualizar dados do CadÚnico, incluir ou excluir membros da família, alterar renda e endereço, além da emitir comprovantes.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!