Profissional de beleza é denunciado por sumir com dinheiro de clientes em Goiânia

Ao Portal 6, uma das vítimas afirmou ter sofrido prejuízo de pelo menos R$ 700 com "calote"

Paulo Roberto Belém - 29 de maio de 2025

Denúncias circulam pelas redes sociais. (Foto: Captura/Instagram)

Um profissional da área de beleza está sendo investigado pela Polícia Civíl (PC) em Goiânia, após ser acusado de ter enganado diversas clientes, ao oferecer serviços e “sumir” após receber os valores adiantados.

Ao Portal 6, Luana Facundo, estudante de medicina de 27 anos, explicou que entrou em contato com Eliel Dias em 07 de abril, para contratar um combo de procedimentos que a serviriam em três eventos distintos de sua formatura.

Assim, o suspeito, que se intitula hairstylist/penteadista em um perfil da rede social, cobrou R$ 700 para maquiagem e cabelo.

O primeiro serviço seria realizado com outro profissional, enquanto Eliel ficaria responsável pelo penteado, conforme combinado com a vítima.

No entanto, ao conversar com outras amigas que fizeram a mesma contratação, soube que o maquiador “terceirizado” por Eliel sequer tinha conhecimento de tal agendamento.

Assim, Luana ficou apreensiva com a notícia e entrou em contato com a maquiadora que teria sido contratada, recebendo a mesma negativa. Entrando em contato com o suposto profissional para reaver o valor no dia 30 de abril, vieram desconversas.

“Eu pedi o reembolso e ele ‘tudo bem’, daí me enrolou por 15 dias e parou de responder mensagens e atender telefonemas. Ninguém consegue falar com ele”, relatou a estudante.

Prejuízo em dobro

Luana disse que, sem a resposta e o dinheiro de volta, teve de contratar outros profissionais porque o primeiro evento de formatura é no começo de junho. “Não dava pra confiar nele. Todo mundo agendou com outras pessoas”, continuou.

A universitária considera ter caído em um golpe, à medida que começaram a surgir denúncias contra o profissional pelas redes sociais e por isso tomou a decisão de registrar boletim de ocorrência.

A reportagem tentou entrar em contato pelo Instagram do suposto profissional e com o WhatsApp pessoal de Eliel Dias, que não respondeu ao pedido de posicionamento a respeito da denúncia.

