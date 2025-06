6 datas de aniversário que são raras e poucas pessoas têm

Se você nasceu em uma dessas datas, carrega um tipo raro de exclusividade

Gabriella Licia - 01 de junho de 2025

Bolo de aniversário. (Foto: Ilustração/Pexels/Sunj Rbt)

Algumas datas parecem simplesmente apagadas do calendário quando o assunto é aniversário. Sabe aquele dia em que ninguém da escola, da família ou do trabalho nasceu?

Pois é, isso não é coincidência. A ciência dos nascimentos mostra que há dias no ano em que quase ninguém nasce, seja por programação médica, feriados ou simples estatística. E, sim, se você nasceu em uma dessas datas, carrega um tipo raro de exclusividade.

Esses dias fogem dos picos de nascimentos comuns, como os meses de março, abril e setembro, e revelam como o comportamento humano e as circunstâncias culturais influenciam até mesmo quando alguém vem ao mundo.

Confira a seguir quais são esses dias e, caso o seu esteja na lista, pode se sentir diferenciado. Olha só!

6 datas de aniversário que são raras e poucas pessoas têm:

1. 9 de novembro

Mesmo sendo em um mês comum de nascimentos, o dia 09 surpreende por estar entre os menos escolhidos. Estima-se que a data esteja fora de qualquer pico natural de partos, o que a torna incomum.

2. 13 de maio

Por cair em uma época sem feriados e fora dos ciclos mais férteis do ano, o dia 13 de maio tem baixos índices de nascimento no país. Além disso, a associação do número 13 a superstições pode afastar agendamentos de parto.

3. 26 de janeiro

Essa data também aparece entre as menos recorrentes, possivelmente por estar perto do fim das férias, quando muitos profissionais da saúde ainda estão de recesso parcial.

4. 24 de dezembro

A véspera de Natal também tem baixíssima taxa de nascimentos, já que muitos partos são evitados nessa época.

5. 1º de abril

O “Dia da Mentira” é evitado por algumas famílias por superstição ou receio de brincadeiras – o que, curiosamente, o torna raro.

6. 26 de dezembro

Logo após o Natal, essa data também sofre o impacto do período de recesso e é menos comum entre os aniversariantes.

