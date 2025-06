Conheça a carne mais barata que picanha e que agrada até mesmo os mais exigentes

Não é preciso abrir mão da qualidade para economizar

Anna Júlia Steckelberg - 02 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você é fã de um bom churrasco, mas anda sentindo o bolso arder mais do que a brasa da churrasqueira, não está sozinho. Com o preço da carne bovina em alta e a previsão de novos aumentos em 2025, podendo chegar a 16,8%, segundo O Globo, muita gente está tendo que repensar o cardápio do fim de semana. Mas calma, nem tudo está perdido: existe um corte que pode salvar o seu churrasco sem sacrificar o sabor (e muito menos o salário).

Estamos falando do miolo do acém, um verdadeiro anônimo dos açougues. Vindo da parte dianteira do boi, ele é tradicionalmente usado em ensopados e cozidos, mas quando vai para a grelha… ah, ele mostra todo seu potencial! Suculento, saboroso e com um preço que cabe no orçamento, esse corte tem conquistado até os churrasqueiros mais exigentes.

A vantagem vai além do sabor: o miolo do acém custa menos da metade do valor de cortes nobres, como a picanha. E se vier de raças como Angus ou Wagyu, com genética aprimorada e manejo especial, vira até prime steak, uma versão premium que oferece ainda mais marmoreio, maciez e aquela explosão de sabor na boca.

Como preparar o miolo do acém para um churrasco de respeito?

A especialista Jamille Novaes explica a FDR:

Escolha peças com bom marmoreio (aquela gordura entremeada que derrete e dá sabor);

Corte bifes com 2 a 3 cm de espessura;

Tempere com sal grosso, simples e eficaz;

Use fogo alto para selar bem e garantir uma crosta dourada por fora e suculência por dentro;

Deixe a carne descansar alguns minutinhos antes de servir.

Uma solução saborosa e inteligente

Com a expectativa de que o preço da carne continue subindo, o miolo do acém surge como a alternativa perfeita para quem quer manter o churrasco vivo, e gostoso. Não é preciso abrir mão da qualidade para economizar.

Então, da próxima vez que passar no açougue, olhe com carinho para esse corte. Pode apostar: o miolo do acém vai surpreender você, seus convidados e seu bolso.

