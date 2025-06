Morre Jonathan Joss, ator de ‘Parks & Recreation’, vítima de ataque homofóbico a tiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Jonathan Joss, ator conhecido por seu papel na animação “O Rei do Pedaço” e na série “Parks & Recreation”, foi morto aos 59 anos por um suposto ataque a tiros contra ele e seu marido, Tristan Kern de Gonzales, que aconteceu no último sábado (31).

A informação foi divulgada por Gonzales, que usou o perfil de Facebook de Joss nesta segunda (2) para compartilhar um relato do caso. Ele afirmou que seu marido foi morto por “alguém que não conseguia suportar a visão de dois homens que se amam” e disse ter dito a Joss, em seus momentos finais, o “quanto ele era amado”.

Em sua postagem, Gonzales explica que o ataque teria acontecido quando os dois estavam visitando o terreno de sua antiga casa, que teria sido queimada depois de dois anos de ameaças abertamente homofóbicas. As ameaças teriam sido denunciadas diversas vezes, mas não tiveram qualquer tipo de resposta.

Na ocasião do ataque, o casal teria encontrado a caveira de um de seus cachorros ao checar sua caixa de correspondência. Nesse momento, um homem teria se aproximado, os ofendido e atirado contra os dois. “Jonathan me empurrou para longe dos tiros. Ele salvou minha vida”, afirma Gonzales.

“Para todos que o apoiaram, seus fãs, seus amigos, saibam que ele os valorizava profundamente. Ele os via como família. Meu foco agora é proteger o legado de Jonathan e honrar a vida que construímos juntos. Se sua preocupação é como alguém lidou com o trauma ou quão alto eles falam ao recontar injustiças e ao serem ignorados pelas autoridades, então você nunca se importou verdadeiramente com meu marido. Jonathan salvou minha vida. Eu levarei isso adiante. Eu protegerei o que ele construiu.”, conclui ele na publicação.

O suspeito do caso, Sigfredo Alvarez Ceja, foi preso e irá responder por assassinato.

O papel mais longevo da carreira de Joss foi a dublagem de John Recorn, personagem da série animada “O Rei do Pedaço”, que foi ao ar entre 1997 e 2009. Além do desenho e de “Parks & Recreation”, ele também participou das séries “Tulsa King” e “Ray Donovan”.