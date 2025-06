Novo TERA será lançado em grande evento na Nasa Veículos Anápolis no dia 05 de junho

Concessionária promete ser uma noite especial para quem busca inovação, design, economia e desempenho em um SUV

Gabriella Licia - 03 de junho de 2025

Novo TERA chega ao mercado como uma das grandes apostas da Volkswagen para 2025 (Foto: Reprodução)

A cidade de Anápolis vai conhecer de perto o mais novo lançamento da Volkswagen: o Novo TERA. O evento oficial de apresentação acontecerá no dia 05 de junho (quinta-feira), a partir das 19h, na concessionária Nasa Veículos, e promete ser uma noite especial para quem busca inovação, design, economia e desempenho em um SUV.

Com um conceito que une tecnologia de ponta, estilo marcante e performance, o Novo TERA chega ao mercado como uma das grandes apostas da Volkswagen para 2025. O lançamento na Nasa Veículos será o primeiro contato do público anapolino com o modelo, e tudo foi preparado para que a experiência seja inesquecível.

Além de conhecer de perto cada detalhe do TERA, os convidados terão acesso a condições exclusivas de lançamento, como descontos especiais e benefícios únicos válidos apenas para quem garantir o seu carro durante o evento. A expectativa é alta, e o público poderá agendar test drive, conversar com especialistas da marca e viver uma verdadeira imersão no universo Volkswagen.

A chegada do TERA é um marco para a marca e para a Nasa Veículos. Por isso, o evento foi pensado para surpreender, gerar conexão com o público e oferecer uma experiência diferenciada, à altura do que o carro representa.

Então, já anota aí!

Data: 05 de junho (quinta-feira)

Horário: a partir das 19h

Local: Nasa Veículos – Av. Brasil Sul, Anápolis (GO