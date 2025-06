Virginia e Zé Felipe são acusados de cobrar alimentação de equipe durante festa de Maria Alice; assessoria se manifesta

De acordo com Léo Dias TV, trabalhadores teriam que desembolsar R$ 150 para degustar buffet

Gabriella Pinheiro - 03 de junho de 2025

Virginia e Zé Felipe, junto com os filhos. (Foto: Reprodução/ Instagram)

As apresentações de artistas como o sertanejo Leonard e a dupla Hugo e Guilherme, além da decoração luxuosa não foram os únicos atributos que chamaram a atenção durante a festa da pequena Maria Alice, filha da influenciadora Virginia com o cantor Zé Felipe, que aconteceu na última segunda-feira (02). Isso porque, supostamente, funcionários que trabalhavam no evento teriam que pagar caso quisessem se alimentar no local.

Segundo informações da repórter da Léo Dias TV, Jussara Ávila, aqueles que estivessem trabalhando no momento da festa e tivessem vontade de se servissem de guloseimas deveriam desembolsar um total de R$ 150, cada.

De acordo com a profissional, ela ainda teria recebido um roteiro com normas de como os trabalhadores deveriam se portar ao longo do evento, sendo esse um dos pontos da lista.

“Deixa eu te contar um detalhe. Para esses funcionários aqui, quem estiver trabalhando, mas quiser comer do buffet tem que pagar R$ 150″, disparou ela.

Após a repercussão negativa, a assessoria do ex-casal se pronunciou, com exclusividade, ao hugogloss.com.br, afirmando que a informação é falsa e que tanto Virginia quanto Zé Felipe não estão envolvidos nas decisões das empresas contratadas.

“Zé Felipe e Virginia desconhecem tal informação, inclusive jamais colocariam essa condição. São vários fornecedores e cada um comanda sua equipe sem interferência dos donos da festa”, diz.

A assessoria ainda destaca que a única exigência foi a proibição do uso de celulares. O influenciador Lucas Guedes, inclusive, havia falado sobre o tema, explicando aos seguidores o motivo do afastamento nas redes sociais por algumas horas.

