6 coisas que uma pessoa apaixonada passa a fazer para ser notada

São mudanças sutis, e outras nem tanto, que mostram claramente quando o coração está envolvido

Pedro Ribeiro - 05 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/ cottonbro studio)

Quando uma pessoa apaixonada se envolve com alguém, tudo ao seu redor começa a ganhar um novo sentido.

É como se, de repente, cada detalhe importasse mais.

Ela começa a prestar atenção no próprio visual, em como se comporta, nas palavras que escolhe e até no jeito de se aproximar.

Tudo isso com um único objetivo: ser notada.

Talvez você esteja passando por isso agora. Ou talvez esteja tentando entender as atitudes de alguém ao seu redor.

A verdade é que a paixão muda o comportamento de forma natural, mas bem visível.

1. Começa a se arrumar mais

Para começar, uma pessoa apaixonada costuma se preocupar mais com a aparência.

Pode ser algo simples, como escolher melhor a roupa, arrumar o cabelo com mais cuidado ou até mudar o estilo. Isso acontece porque ela quer ser notada.

Quer causar uma boa impressão sempre que possível.

2. Se dedica em agradar a outra pessoa

A pessoa apaixonada faz de tudo para agradar quem gosta. Pode ser um elogio no momento certo, um presente inesperado ou simplesmente estar presente quando o outro precisa.

Ela observa os gostos da pessoa amada e tenta se adaptar a eles.

É aquele tipo de dedicação que parece natural, mas que tem uma intenção por trás: ser vista, ser lembrada, ser especial.

3. Muda suas prioridades

Antes, sair com os amigos era sagrado. Agora, a pessoa apaixonada começa a trocar esses momentos para ter mais tempo com o crush. As prioridades mudam.

Ela rearranja compromissos, ajusta horários, tudo para encaixar a outra pessoa na rotina.

Quando alguém passa a organizar o dia em função de outra pessoa, é sinal de que o coração está no comando.

4. Pensa em formas de puxar assunto

A criatividade entra em ação. A pessoa apaixonada procura qualquer desculpa para mandar uma mensagem, iniciar uma conversa ou apenas estar presente de alguma forma.

Às vezes é uma pergunta boba, um meme, uma indireta… qualquer coisa que permita uma conexão.

Esse esforço em manter o contato constante mostra o quanto o outro é importante.

5. Fica mais presente nas redes sociais da pessoa

Curte fotos antigas, comenta nos stories, responde publicações… A pessoa apaixonada encontra nas redes sociais uma forma de se manter visível.

Mesmo que de maneira discreta, ela quer mostrar que está ali, acompanhando tudo, prestando atenção.

É uma forma moderna de marcar presença, de mostrar interesse sem precisar dizer diretamente.

6. Adota gostos e interesses parecidos

Se a pessoa amada curte um estilo musical, o outro começa a ouvir também. Isso não é coincidência. É a paixão falando mais alto.

A pessoa apaixonada tenta se aproximar pelo que têm em comum – ou pelo menos pelo que pode aprender a gostar.

Essa conexão é uma ponte importante para criar afinidade e, claro, ser lembrado com mais carinho.

