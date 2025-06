Especialista global, Ricardo Cavallini, levanta discussão sobre prós e contras da IA

Descrito como um "provocador do pensamento", profissional avalia que avanço da IA, combinada com outras tecnologias, está moldando sociedade

Gabriella Pinheiro - 08 de junho de 2025

Especialista global em Manufatura Digital e Inteligência Artificial pela Singularity Brazil, Ricardo Cavalini, (Foto: Paulo de Tarso)

O especialista global em Manufatura Digital e Inteligência Artificial pela Singularity Brazil, Ricardo Cavallini, foi o primeiro palestrante a subir ao palco na tarde desta quarta-feira (28) para participar do Empreenda Digital, evento realizado pelo Portal 6 em conjunto com o UOL, ministrando o tema “Inteligência Artificial Além do Óbvio”.

Durante a apresentação, Cavallini – descrito pela MIT Sloan Management Review Brasil como um “provocador do pensamento” – abordou reflexões sobre como a inteligência artificial, combinada a outras tecnologias exponenciais, está moldando novas formas de empreender, liderar e gerar impacto nos negócios.

O tema central destacado por Ricardo é a constante atualização da IA, que vem acompanhada de prós e contras. Ele reforça que o software avança de forma rápida e que a mesma tecnologia que observamos hoje estará ainda mais evoluída em um período de 1 a 2 anos.

Pensando nesse cenário, a IA tende a se tornar ainda mais dominante. De acordo com ele, é preciso que os profissionais busquem, desde já, saber utilizá-la para encarar o futuro. Para ele, a questão não é se a IA irá ou não substituir algumas profissões, mas sim como nos adequarmos a ela.

“O que a gente tem que fazer é estar melhor preparado para passar por isso. Não importa se a gente vai perder o emprego ou não, o que importa é que temos que estar preparados para esse novo cenário”, salienta.

Ele ainda reflete sobre o impacto das IAs no compartilhamento de dados. Ricardo destaca que aparelhos tecnológicos que possuem softwares armazenam dados pessoais dos usuários para se aperfeiçoarem, o que poderá trazer à tona questões éticas e morais que ainda não foram discutidas.

Outro ponto levantado por ele diz respeito à mediocridade e à morte do aprendizado. O especialista alerta que a inteligência artificial, se for amplamente utilizada por grandes corporações e em larga escala, pode levar à padronização. Além disso, ele expressa preocupação com a facilidade de acesso às informações proporcionada pelas IAs, em que tudo será entregue de “mão beijada”, impedindo o aprendizado efetivo.

“A gente vai ter uma mediocrização. Agora, todo mundo que estiver usando IA vai ter a mesma qualidade. Então, você começa a matar o diferencial”, salienta.

Fazendo jus ao papel de “provocador de pensamento”, o profissional também discute a preocupação sobre o papel da IA e o mito de que ela resolveria todos os problemas enfrentados — substituindo papéis como o de psicólogo, amigos e até parceiros(as) em relacionamentos.

“Isso é um perigo para a nossa geração e para a próxima. Isso já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. E eu sei que as discussões sobre o tema vão acontecer cada vez mais”, destacou.

Se, por um lado, a IA permitirá avanços em áreas como saúde, tecnologia e finanças, nem todas as questões poderão ser resolvidas. Uma delas diz respeito à desigualdade, que é um dos principais problemas no Brasil, conforme explicado pelo profissional.

“Tem uma única coisa que a tecnologia não resolve, que é a desigualdade. A maior discussão que a gente tem que ter no Brasil é sobre a desigualdade. É entender que a mudança tecnológica é muito mais rápida do que as pessoas podem absorver”, reforça.

Já no fim da palestra, Ricardo destaca que a inteligência artificial permitiu que a humanidade conquistasse um poder jamais tido antes e que Goiás, por exemplo, tem se adequado ao uso da tecnologia, entendendo seu impacto no mundo.

Ele reflete que é necessário que todos encarem a IA como algo capaz de ajudar no desenvolvimento de tarefas que, antes da sua criação, não eram possíveis de serem realizadas.

“Óbvio que vocês terão que olhar para a IA para cortar custos, mas também temos que olhar para a IA como uma ferramenta para fazer coisas que antes não eram factíveis, coisas que não eram possíveis antes da existência da IA”, finaliza.

