Motorista de aplicativo vê corrida terminar em tragédia: “tô desesperado”

Magno Oliver - 08 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Trabalhar como motorista de aplicativo é ter a certeza de que você precisa estar em prontidão o tempo todo para as mais diversas situações.

Assim, com a chegada da modalidade de transporte de objetos e itens por meio da plataforma, os motoristas por aplicativo aumentaram seus ganhos e viagens. Muitos passageiros podem enviar e receber encomendas.

No entanto, nem sempre tudo é tão perfeito. Um motorista de aplicativo aceitou uma corrida achando que seria apenas mais uma simples entrega, mas acabou desesperado com o que aconteceu.

Um motorista por aplicativo aceitou uma encomenda para entrega na modalidade “FLASH” e viveu uma história que não esperava acontecer. O caso ganhou repercussão e viralizou no Instagram do @uberdepre.

“Passageiro pediu hora dessa, mano. Olha a entrega que eu vou fazer”, disse ele no início da gravação.

Em seguida, o vídeo mostra um pedido de entrega de 2 caixas com docinhos de aniversário. Elas estavam no banco de trás do carro e sem nenhum tipo de proteção e tampa.

Na gravação, o condutor ainda brinca que estava difícil de resistir a não pegar um docinho e comer. Ele brinca que estava com muita fome.

“Vários docinhos, cara. E em uma hora dessa, na hora do almoço. Sacanagem, não é mesmo? Tomara que no final da corrida eu ganhe 2 docinhos”, comentou o condutor.

Só que o que era para ser um simples pedido de entrega, acabou se tornando um pesadelo. “Olha o que aconteceu com os pedidos. Estou na m**da, estou desesperado”, exclama ele em desespero.

Os docinhos caíram todos no chão do carro e as caixas ficaram embaixo do banco do carona e motorista. O condutor entrou em desespero, pois havia estragado a encomenda do passageiro.

Confira o vídeo completo com a história:

