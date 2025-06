Polêmica se arma após jovem passear apenas com biquíni em parque de Anápolis: “falta de respeito”

Vídeo que registrou o momento também gravou várias crianças próximas

Natália Sezil - 09 de junho de 2025

Momento em que jovem anda de biquíni pelo Parque Ipiranga foi registrado em vídeo. (Foto: Reprodução)

Imagine estar caminhando no mais tradicional parque de Anápolis – o Parque Ipiranga, no Bairro Jundiaí – durante a noite, e se deparar com uma jovem usando apenas um biquíni.

Foi isso o que aconteceu com diversos anapolinos, que encontraram alguém frequentando o local vestindo somente roupas de banho, sem qualquer outra peça.

O momento foi registrado pela jovem que tomou a decisão e publicado nas redes sociais neste domingo (08), quando deu o que falar entre os internautas.

No registro, Pâmela Alves aparece de costas, andando pelo parque. Ela para, olha para a câmera, e volta a caminhar. Ao fundo, é possível ver um casal conversando e pelo menos três crianças correndo.

O vídeo, que trazia a legenda “passeando por Anápolis“, logo gerou repercussão. Nos comentários, opiniões se dividiram entre elogios à jovem e críticas à atitude.

Enquanto alguns disseram que a internauta é bonita e fizeram convites a ela, outros consideraram desrespeitosa a escolha do biquíni, visto que se trata de um local público.

“Falta de respeito com as crianças e os casais! Querer viralizar desse jeito é feio demais, única coisa que dá pra sentir é vergonha disso!”, opinou uma usuária.

Outra internauta também apontou: “tem coisas que não são só sobre liberdade individual, são sobre responsabilidade coletiva”.

E concluiu: “respeito é o mínimo… com as crianças, com as famílias, com a própria imagem da mulher. Liberdade não é sinônimo de falta de noção”.

