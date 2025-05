Preso suspeito de incendiar moto da ex após ela acionar polícia: “avisei para não cobrar pensão”

Primo do suspeito também foi detido pelas autoridades após confessar autoria no crime

Davi Galvão - 29 de maio de 2025

Vídeo mostra momento no qual vítima tenta apagar as chamas. (Foto: Reprodução)

Dois homens foram presos em flagrante em Catalão suspeitos de incendiarem uma motocicleta. A polícia acredita que o ato tenha sido uma espécie de resposta após a dona da moto ter aberto uma medida protetiva contra um deles.

Em um vídeo, a vítima aparece tentando desesperadamente conter o fogo, com uma mangueira, pedindo ajuda a familiares.

A Polícia Militar (PM) foi inicialmente acionada pela vítima, na tarde desta quarta-feira (28) relatando o atentado que suspeitava que o autor do crime fosse o ex-marido – já que no dia anterior ela havia solicitado uma medida protetiva em desfavor do ex.

Poucos minutos após a denúncia, ela contatou novamente as autoridades, informando que o ex-companheiro havia procurado o filho do casal para “tirar satisfações”.

Pelo relato, ele teria dito que “já tinha avisado” para a vítima não mandar ninguém cobrando pensões atrasadas e muito menos envolver a polícia na história.

Além disso, o suspeito ainda teria afirmado que tinha de fato posto fogo na moto e que a ex seria a próxima a ser incendiada.

Diante dos fatos, a PM localizou o ex-companheiro sendo que, enquanto era realizado o exame de corpo delito, ele ainda disse aos policiais que a ex era “ruim” e que ela iria pagar.

Porém, ao chegar na delegacia, um homem que se identificou como primo do suspeito confessou que ele teria ateado fogo na motocicleta.

Assim, ambos os homens foram presos em flagrante e tiveram a fiança negada. O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

