Diferenças entre a Estátua da Liberdade de Nova York e a de Anápolis

Inaugurada em julho de 2013, a unidade da Havan em Anápolis conquistou uma posição de bastante prestígio na cidade

Davi Galvão - 12 de março de 2025

Estátua da Havan, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

São 6.486 km que separam Anápolis de Nova Iorque, capital do estado homônimo localizado na costa Leste dos Estados Unidos da América. Apesar da grande distância, ambas as cidades compartilham uma “pequena” coisa em comum.

Com uma tocha estendida na mão direita e carregando a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade é, de certa forma, um marco para ambos os locais.

Inaugurada em julho de 2013, a unidade da Havan em Anápolis conquistou uma posição de bastante prestígio na cidade, com a réplica da estátua tornando-se até mesmo um cartão postal não oficial do município.

Apesar disso, a estrutura detém algumas diferenças chaves com relação à original, a começar pela altura. Enquanto a de Nova Iorque conta com 92,9 metros, a de Anápolis, bem como a maioria das estatuetas da empresa, tem “apenas” cerca de 37 metros.

Além disso, a dos EUA é feita basicamente de cobre, tanto que a coloração verde foi fruto da passagem dos anos. A de Anápolis, por outro lado, é constituída quase completamente de fibra de vidro.

Pelos materiais e também tamanho diferentes, é claro que o peso de ambas as estruturas são bem destoantes. A original pesa um total de 24 635 toneladas, das quais 28 toneladas são cobre, 113 toneladas são aço, e 24 493 toneladas de cimento no pedestal, sendo a mais pesada de todo o mundo. Já a anapolina pesa 3,6 toneladas.

Por fim, o custo para ambas as obras também é profundamente diferente. Enquanto o investimento na de Anápolis foi de aproximadamente R$ 1,5 milhão, apenas o pedestal da estadunidense teve o custo aos franceses de US$ 250 mil — correspondentes, em valores de hoje, a cerca de R$ 36,5 milhões. Somada com o custo da estátua, o valor passa dos R$ 60 milhões, convertidos para valores atuais.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!