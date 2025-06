6 motivos que provam que o MSN era melhor que o WhatsApp

Mensageiro era bem melhor que os de atualmente e você não está preparado para aceitar isso

Magno Oliver - 10 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Jorge Sampaio)

Em um fórum do Reddit, internautas abriram discussão sobre a nostalgia de conversar no mensageiro MSN e hoje em dia no WhatsApp. Eles levantaram alguns motivos que provam que o MSN era melhor que o concorrente.

6 motivos que provam que o MSN era melhor que o WhatsApp

1. Você podia definir seus status de disponibilidade nele

No MSN, você podia indicar se estava ou não disponível para bater papo. Assim, você podia colocar o status de ocupado, ausente, etc.

Tinha o fato também de ninguém saber que você estava invisível no mensageiro. Com o WhatsApp não é assim mais. As pessoas te mandam mensagem o tempo todo, não respeitam se você está ocupado com alguma coisa e querem resposta imediata.

2. Você podia fazer entradas triunfais no MSN

Diferente do WhatsApp que a internet deixa o aplicativo online o tempo todo, no MSN era diferente. Assim, você podia entrar e sair dezenas de vezes nele para todo mundo (ou alguém em especial) ver que você chegou no mensageiro e está online para conversar.

Em época de jogos era O MOMENTO, pois dava para fazer isso e ficar colocando mensagem no status para os adversários verem que seu time fez gol e celebrar comemorações para cornetar os adversários.

3. Você podia chamar a atenção em uma conversa

O MSN tinha um recurso que era possível chamar a atenção da pessoa que você estava conversando. A tela do chat chacoalhava e sinais de exclamação apareciam com um alerta sonoro para você visualizar e responder a pessoa.

Era uma diversão sem fim, mas que hoje em dia não é possível fazer no WhatsApp.

4. Era possível mostrar a música que você estava ouvindo

O MSN era um palco perfeito para mandar indiretas, trocar ideia com seus contatinhos e usar recursos que o zap não possui. Um deles que era muito querido era poder mostrar qual música você estava ouvindo no momento.

Você escolhia a canção que refletia o seu estado de espírito do momento (ou que passava uma indireta) e as pessoas podiam ver e ouvir também.

5. Curtir joguinhos

Também era possível se divertir com um recurso que não tem WhatsApp que é jogar joguinhos.

O MSN tinha vários joguinhos curtinhos e divertidos que as pessoas gostavam muito de passar o tempo. Assim, tinha jogos como campo minado, dama, xadrez, quebra-cabeças, entre outros.

6. Mandar emoticons e winks animados

Emojis do WhatsApp nunca vão superar a era dos emoticons e winks personalizados do MSN.

Eram animações divertidas que preenchiam toda a tela e divertiam muito a comunicação com uma pessoa.

Por fim, também era possível colocar atalhos para emoticons, que hoje evoluíram para o que chamamos de emojis.

