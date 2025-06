Governo de Goiás abre inscrições para quase 800 casas a custo zero; veja como participar

Interessados que atendam aos critérios têm apenas mais alguns dias para se candidatarem

Natália Sezil - 11 de junho de 2025

Programa “Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero” está com inscrições abertas em vários municípios. (Foto: Octacílio Queiroz)

Interessados em participar do programa “Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero“, do Governo de Goiás, já podem se candidatar. São quase 800 novas oportunidades com inscrições abertas.

As chances estão distribuídas entre 16 municípios goianos diferentes. As unidades habitacionais são totalmente gratuitas.

O presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Alexandre Baldy, destaca que “o Governo de Goiás assume integralmente os custos da moradia e a população recebe a casa pronta, sem precisar pagar nada”.

O prazo para se inscrever é curto – vai apenas até a próxima terça-feira, 17 de junho. As inscrições acontecem online, pelo site da Agehab, onde fica disponível a ficha de inscrição.

Cada município possui o próprio edital, que é disponibilizado no mesmo site institucional.

As 758 moradias são destinadas a famílias que tenham renda familiar mensal de até um salário mínimo. Outros requisitos devem ser atendidos.

Os contemplados não podem ter recebido do Estado de Goiás nenhum benefício referente a casa, a apartamento ou a recursos para construção, por exemplo.

Também é necessário que o candidato more no município no qual vai se inscrever há pelo menos três anos, com comprovantes disso.

Além disso, precisa possuir inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) atualizado na mesma cidade.

Por fim, é critério não ser proprietário, cessionário ou promitente comprador de imóvel de qualquer natureza.

Veja onde ficam as casas a custo zero:

As moradias ficam em Bom Jardim de Goiás (48 unidades), Formoso (30), Itauçu (75), Jataí (50), Padre Bernardo (27), Posse (50), Rianápolis (97) e Rubiataba (34).

Também em Santa Rita do Novo Destino (36), Santo Antônio de Goiás (53), São Domingos (50), São Francisco de Goiás (49), Serranópolis (50), Turvelândia (50), Vila Boa (30) e Vila Propício (29).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!