Empresário goiano é destaque em leilão e arremeta cadeira gamer de Neymar

Lance aconteceu durante live e empreendedor levou item, que é único no mundo

Gabriella Pinheiro - 13 de junho de 2025

Neymar assinando cadeira. (Foto: Reprodução)

Por cerca de R$ 420 mil, o empresário goiano Shalon Andrade foi um dos destaques do tradicional Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr, ocorrido na noite de terça-feira (10), na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP), após arrematar a cadeira gamer do jogador Neymar.

O lance aconteceu durante uma live com o atleta, que terminou com o empreendedor levando o item, que é único no mundo. Ao Mais Goiás, ele afirma que pretende levá-la para o universo digital em um processo de tokenização no intuito de reverter ainda mais recursos para o instituto.

Ou seja, a cadeira física ainda permanecerá com ele, mas se tornará uma moeda digital, passando a ter cotas que podem ser adquiridas por acionistas – uma meme coin.

De acordo com ele, o objetivo é que a moeda seja limitada e que opere como ativo em plataformas de moedas digitais (podendo ser liquidada), no intuito de servir para aquisição de itens exclusivos no Instituto Neymar Jr, que deterá 60%, no lançamento, da meme coin.

“A cadeira com assinatura do Neymar pode valorizar com os anos. Ela já vale muito. Assim, eu consigo abrir uma moeda, que registramos nas plataformas e criamos um número de moedas limitado”, diz.

Vale lembrar que além do empresário goiano, o evento ainda reuniu celebridades, empresários e personalidades em prol da arrecadação de fundos para projetos sociais.

