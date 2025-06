Motorista morre após ser esfaqueado e bater o carro em Goiânia

Minutos antes, ele teria agredido esposa e evadido do local

Gabriella Pinheiro - 15 de junho de 2025

Homem é encontrado morto em Goiânia: (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 28 anos, morreu após ser esfaqueado na noite deste domingo (15). Ele foi encontrado no viaduto da Avenida Castelo Branco, na rotatória próxima ao Terminal Padre Pelágio em Goiânia.

De acordo com informações preliminares, pouco antes do assassinato, o jovem havia agredido a esposa, que chamou uma viatura da Polícia Militar (PM) e compareceu no local. No entanto, ele já havia evadido.

Minutos depois, ele retornou, invadindo a residência com o carro. No meio da confusão, a mulher o esfaqueou, o que o fez fugir com o automóvel.

No meio do trajeto, ele acabou colidindo e falecendo na altura do viaduto. As autoridades foram acionadas para tomar as devidas providências legais.

Mais informações a qualquer instante.

