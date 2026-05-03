IFG está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos; veja como se inscrever

Cursos técnicos possuem duração de dois anos, com aulas ministradas preferencialmente no período noturno

Davi Galvão Davi Galvão -
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Fachada do IFG, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Goiás (IFG) está com as inscrições abertas para o processo seletivo que disponibiliza 155 vagas em cursos técnicos gratuitos, com foco em quem já concluiu o ensino médio.

As oportunidades contemplam os câmpus de Goiânia e Jataí, com ingresso previsto para o segundo semestre de 2026.

As inscrições seguem disponíveis até o dia 17 de junho e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no portal do Centro de Seleção do IFG, na seção “Estude no IFG”.

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Para validar a participação, o interessado precisa preencher o formulário eletrônico e o questionário socioeconômico.

A maior parte das oportunidades concentra-se no Câmpus Goiânia, que oferta 95 vagas distribuídas entre as áreas de agrimensura (30), eletrotécnica (30) e mecânica (35).

Já o Câmpus Jataí disponibiliza 60 vagas, divididas igualmente entre os cursos de agrimensura (30) e eletrotécnica (30).

Os cursos técnicos possuem duração de dois anos, com aulas ministradas preferencialmente no período noturno, facilitando o acesso de quem já está no mercado de trabalho.

O IFG adotará dois métodos distintos para selecionar os novos alunos: prova objetiva agendada para o dia 28 de junho com questões de Língua Portuguesa e Matemática e por sorteio, em cursos onde a concorrência for igual ou inferior a 1,5 candidato por vaga.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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