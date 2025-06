Truque secreto dos grandes hotéis para blindar o espelho e acabar com as marcas de dedo

Poucas pessoas sabem, mas existe um truque barato e eficaz para manter o espelho blindado contra a sujeira

Ruan Monyel - 15 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Instagram/@dicasemcasa_)

Deixar o espelho limpos e brilhante é fundamental para transmitir a sensação de organização e limpeza em casa, afinal, esse item é sinônimo de sofisticação.

Em ambientes como banheiros e quartos, principalmente nos grandes hotéis, eles são verdadeiros cartões de visita e precisam estar impecáveis.

Mas quem já tentou manter o espelho livre de marcas de dedo e respingos sabe o quanto essa tarefa pode ser desafiadora no dia a dia.

Porém, o que poucas pessoas sabem é que os grandes hotéis utilizam um truque simples, barato e incrivelmente eficaz para mantê-los blindados contra a sujeira.

Essa técnica caseira pode ser facilmente reproduzida em casa e promete eliminar as marcas com facilidade, evitando que o espelho embace por mais tempo.

A receita é extremamente acessível: basta misturar meia xícara de água, 3 colheres de vinagre de álcool e 3 colheres de detergente neutro.

A combinação desses ingredientes resulta em uma solução potente que limpa, protege e cria uma espécie de película repelente sobre a superfície do espelho.

O vinagre atua como desengordurante, o detergente ajuda a eliminar a sujeira e a água dilui para garantir que o produto não deixe resíduos.

Para aplicar, basta colocar a mistura em um borrifador, espirrar diretamente sobre o espelho e espalhar com um pano macio e seco, de preferência de microfibra, que evita arranhões e fiapos.

Esse truque é especialmente útil em casas com crianças, onde as mãozinhas curiosas deixam marcas com frequência, ou em banheiros onde o espelho embaça com o vapor do chuveiro.

Além de prático e econômico, o método não agride o espelho, não utiliza produtos tóxicos e ainda proporciona um acabamento impecável. Veja o vídeo:

