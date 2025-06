6 motéis mais bem avaliados da Grande Goiânia para uma noite inesquecível

Anna Júlia Steckelberg - 16 de junho de 2025

(Foto: Instagram)

Ao longo da BR-153, um dos trechos mais movimentados da Grande Goiânia, um tipo de hospedagem se destaca não só pela praticidade, mas também pelo conforto, privacidade e estrutura surpreendente: os motéis. E engana-se quem pensa que são todos iguais.

Tradicionalmente conhecido por abrigar uma das maiores concentrações de motéis do Centro-Oeste, o corredor que corta bairros como Vila Brasília, Vila Santa e regiões próximas de Aparecida de Goiânia tornou-se referência quando o assunto é experiências íntimas com qualidade. O que começou como um ponto estratégico para encontros rápidos evoluiu para um setor cada vez mais profissionalizado, com suítes luxuosas, decoração temática e serviços que vão além do básico.

Nos últimos anos, muitos desses estabelecimentos investiram em modernização, atendimento discreto e ambientes confortáveis, capazes de transformar uma noite comum em um momento especial. Para além dos clichês, a nova geração de motéis da região oferece opções que se aproximam, em termos de estrutura, de hotéis de alto, com o diferencial da privacidade e do clima pensado para o romantismo.

Com base em rankings de sites especializados, avaliações de clientes no Google e menções em plataformas como o Curta Mais, selecionamos os seis motéis mais bem avaliados da Grande Goiânia.

São lugares que se destacam pelo cuidado nos detalhes, pela limpeza impecável, pelas experiências sensoriais e, claro, por garantirem aquele clima ideal para uma noite inesquecível.

1. Mont Blanc Motel (Vila Brasília)

Repetidamente citado como referência em luxo e limpeza, o Mont Blanc se destaca por suítes com hidromassagem, climatização precisa e decoração temática, como a “Champanharia” e a “Divas do Cinema”.

Ideal para quem busca um ambiente elegante e atendimento impecável.

2. Solarium Motel (Vila Brasília)

Com notas acima da média no Google e rankings de melhores motéis, o Solarium é elogiado pela limpeza rigorosa, hidromassagens eficientes e camas confortáveis.

Boa escolha para quem quer discrição e infraestrutura sem exageros.

3. Eros Motel (Vila Santa)

Elogiado por atender tanto casais quanto pessoas que valorizam sair da rotina, o Eros oferece até suítes “Reais” com ampla infraestrutura: salão de jogos, churrasqueira e piscina privativa. Um destino para quem quer exclusividade e serviço premium.

4. Motel Getan Grid (Zona Industrial Pedro Abraão)

Focado em tecnologia e estilo moderno, o Getan Grid apresenta suítes decoradas, recursos de automação e menu completo de room service.

Atendimento elogiado e ambiente sofisticado fazem dele alternativa perfeita para noites especiais.

5. Motel Momentos (Vila Santa)

Avaliado com nota 4,3 no Google, o Momentos Motel oferece suítes temáticas, atendimento elogiado e horários flexíveis.

É recomendado para quem busca equilíbrio entre conforto, privacidade e bom custo-benefício.

6. Motel Ilha de Capri (Aparecida de Goiânia)

Bem avaliado e com decoração moderna, este motel oferece suítes limpas, atendimento cordial e localização conveniente.

Ideal para quem deseja discrição sem abrir mão de estrutura de qualidade.

