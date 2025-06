Confira a previsão do tempo para a Grande Goiânia nesta terça-feira (17)

Dia deve se manter ameno e com muitas nuvens

Natália Sezil - 17 de junho de 2025

Imagem mostra céu nublado em Goiânia. (Foto: Emilly Viana/Portal 6)

Moradores de Goiânia podem esperar uma terça-feira (17) com manhã fria e tarde mais amena. A previsão é do portal Climatempo.

Ao longo do dia, as temperaturas variam de 15°C a 26°C. A madrugada deve começar fria, com 18°C, e a sensação térmica diminui até às 05h.

Das 05h às 07h, os termômetros registram a mínima para o dia, que começa a ficar mais quente a partir das 08h, com 16°C.

Às 10h, a temperatura salta para 19°C, e continua subindo até alcançar a máxima de 26°C, às 15h.

A partir das 16h, a tarde volta a ficar mais fresca. Ficam 25°C até às 18h, 24°C às 19h, 22°C às 21h e 18°C à meia-noite.

Com a manhã ensolarada, a tarde deve ser ficar mais nublada ao longo do dia. As nuvens continuam durante a noite.

Com umidade variando de 44% a 70%, os ventos devem ficar mais fortes entre às 11h e às 13h, chegando a 14 km/h.

Em Aparecida de Goiânia, a situação é semelhante. Os termômetros variam de 14°C a 25°C, sem probabilidade de chuva.

As máximas são registradas das 14h às 18h, e os termômetros baixam depois disso, chegando a 22°C às 21h.

O dia deve ficar mais nublado durante a tarde, a partir das 14h, com poucas nuvens durante a manhã.

