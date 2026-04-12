Comprimido do exercício: queima gordura, melhora a resistência do corpo e ajuda na saúde
Novo composto desenvolvido por cientistas ativa mecanismos do corpo semelhantes aos da atividade física
A ideia de obter os benefícios do exercício físico sem sair do lugar sempre despertou curiosidade. Agora, um estudo recente trouxe à tona um composto que pode imitar parte dos efeitos da atividade física no organismo.
Conhecido como “comprimido do exercício”, o composto chamado SLU-PP-332 mostrou resultados promissores em testes iniciais, principalmente em relação à queima de gordura e melhora da resistência.
Como funciona o “comprimido do exercício”
O composto atua diretamente no metabolismo do corpo.
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Ele ativa receptores chamados ERR (α, β e γ), responsáveis por regular o gasto energético. Além disso, melhora a eficiência das mitocôndrias, que produzem energia para as células.
Assim, o organismo passa a funcionar de maneira semelhante ao que ocorre durante a prática de exercícios físicos.
Resultados observados em testes
Os testes foram realizados em camundongos.
Durante os experimentos, os animais que receberam o composto apresentaram:
- aumento de até 70% no tempo de corrida
- desempenho 45% maior em distância percorrida
Além disso, houve mudança na composição muscular, com aumento de fibras associadas à resistência.
Possíveis benefícios para a saúde
Os pesquisadores identificaram diversos efeitos positivos.
Entre eles:
- aumento da queima de gordura
- melhora do gasto energético
- manutenção da massa muscular
- fortalecimento de órgãos como o coração
Além disso, estudos indicam potencial no combate à obesidade e à síndrome metabólica.
Limitações importantes
Apesar dos resultados, o composto não substitui a atividade física.
Isso porque ele não atua em aspectos fundamentais, como:
- fortalecimento dos ossos
- melhora das articulações
- redução do estresse
- benefícios emocionais
Por isso, especialistas reforçam que o exercício continua sendo essencial.
Ainda não disponível para humanos
Até o momento, os testes foram feitos apenas em animais.
Portanto, ainda serão necessários estudos em humanos para confirmar a segurança e eficácia.
Assim, o “comprimido do exercício” ainda não está disponível para uso.
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