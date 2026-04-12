Comprimido do exercício: queima gordura, melhora a resistência do corpo e ajuda na saúde

Novo composto desenvolvido por cientistas ativa mecanismos do corpo semelhantes aos da atividade física

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
remédio para queimar gordura
*Foto: Reprodução)

A ideia de obter os benefícios do exercício físico sem sair do lugar sempre despertou curiosidade. Agora, um estudo recente trouxe à tona um composto que pode imitar parte dos efeitos da atividade física no organismo.

Conhecido como “comprimido do exercício”, o composto chamado SLU-PP-332 mostrou resultados promissores em testes iniciais, principalmente em relação à queima de gordura e melhora da resistência.

Como funciona o “comprimido do exercício”

O composto atua diretamente no metabolismo do corpo.

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Ele ativa receptores chamados ERR (α, β e γ), responsáveis por regular o gasto energético. Além disso, melhora a eficiência das mitocôndrias, que produzem energia para as células.

Assim, o organismo passa a funcionar de maneira semelhante ao que ocorre durante a prática de exercícios físicos.

Resultados observados em testes

Os testes foram realizados em camundongos.

Durante os experimentos, os animais que receberam o composto apresentaram:

  • aumento de até 70% no tempo de corrida
  • desempenho 45% maior em distância percorrida

Além disso, houve mudança na composição muscular, com aumento de fibras associadas à resistência.

Possíveis benefícios para a saúde

Os pesquisadores identificaram diversos efeitos positivos.

Entre eles:

  • aumento da queima de gordura
  • melhora do gasto energético
  • manutenção da massa muscular
  • fortalecimento de órgãos como o coração

Além disso, estudos indicam potencial no combate à obesidade e à síndrome metabólica.

Limitações importantes

Apesar dos resultados, o composto não substitui a atividade física.

Isso porque ele não atua em aspectos fundamentais, como:

  • fortalecimento dos ossos
  • melhora das articulações
  • redução do estresse
  • benefícios emocionais

Por isso, especialistas reforçam que o exercício continua sendo essencial.

Ainda não disponível para humanos

Até o momento, os testes foram feitos apenas em animais.

Portanto, ainda serão necessários estudos em humanos para confirmar a segurança e eficácia.

Assim, o “comprimido do exercício” ainda não está disponível para uso.

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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