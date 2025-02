Conheça Mitolândia, um paraíso escondido que guarda paisagens paradisíacas em Goiás

Destino localizado no interior do estado se destaca por turismo ecológico, com várias opções de lazer

Thiago Alonso - 20 de fevereiro de 2025

Serra da Mitolândia é localizada no povoado Vila São Pedro, de Portelândia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em tempos de polarização eleitoral, exacerbação de figuras políticas e ‘apelidos’ para governantes, uma localização em Goiás se destaca por um nome curioso.

Localizado a menos de 17 km de Portelândia, o povoado Vila São Pedro, conhecido popularmente como Mitolândia, chama atenção por ostentar um nome pra lá de sugestivo.

Com menos de 3,2 mil habitantes (contando a cidade inteira), o local se destaca pelas paisagens exuberantes, que incluem rios, cachoeiras e uma vegetação vasta, com ênfase nos tradicionais ipês — verdadeiros símbolos nacionais.

Ainda que não esteja anexado oficialmente ao domínio principal do município, o território apresenta um turismo ecológico, com opções de lazer que vão além das quatro linhas já conhecidas pelo público.

Por lá, a chamada Serra da Mitolândia encanta turistas de todo o país, seja pelo fator mítico que cerca a região ou pelas paisagens estonteantes, fazendo com que os maiores e mais conhecidos destinos de viagem do país se curvem às minoritárias (ainda que encantadoras) atrações do local.

Não faltam opções para sair da rotina, desde experiências mais calmas, como pescaria, cachoeiras e apreciação de paisagens, até atrações mais ‘radicais’, para quem não se importa com fraquejadas: trilhas, voos de parapente e outros esportes.

Não o bastante, o pequeno povoado ainda se destaca (junto a Portelândia) por estabelecimentos clássicos como cafeterias, restaurantes tradicionais e hotéis que se fundem às praças da cidade, mostrando que as belezas do interior do Brasil, estão sempre acima de tudo.