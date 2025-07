Receita de pão caseiro fácil, rápido e muito delicioso

Com apenas 3 ingredientes, essa receita é perfeita para o lanche da tarde!

Anna Júlia Steckelberg - 06 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela /YouTube / gordices da teka)

Quem nunca sentiu aquele cheirinho de pão quentinho saindo do forno e foi imediatamente transportado para as tardes na casa da avó ou de alguma tia carinhosa? Pois é… esse tipo de memória afetiva é poderosa, e hoje vamos reviver esse sentimento com uma receita tão simples quanto deliciosa: o famoso pão de 3 ingredientes.

Sim, é isso mesmo: só três ingredientes e você já pode se preparar para saborear um pão caseiro digno de padaria! Essa receita é perfeita para quem vive na correria, mas não abre mão de um pãozinho fresquinho no café da manhã ou no lanche da tarde.

A origem humilde que virou sucesso

A ideia de fazer pão com poucos ingredientes surgiu em tempos difíceis. As pessoas precisavam ser criativas, e com farinha, água e fermento, garantiam o essencial. Com o tempo, essa simplicidade se transformou em tendência nas cozinhas do mundo todo, graças à praticidade e ao resultado surpreendente.

Ingredientes:

500g de farinha de trigo

350ml de água morna

10g de fermento biológico seco (1 colher de sopa)

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture a farinha e o fermento.

Adicione a água morna aos poucos, mexendo com as mãos ou espátula até a massa ficar homogênea.

Cubra com um pano e deixe descansar por 30 minutos (ou até 1 hora para um pão mais leve).

Modele o pão e coloque em uma forma untada.

Asse em forno preaquecido a 200°C por 35 a 40 minutos, até dourar.

Deixe esfriar antes de cortar.

Dicas extras:

Crosta crocante: Borrife água no forno antes de assar.

Calorias: Cerca de 230 kcal por 100g.

Conservação: Em saco plástico por até 3 dias, ou congele fatiado.

Sirva com manteiga, requeijão ou geleia. E cuidado: é tão bom que desaparece rapidinho da mesa!

