Motociclista morre após bater na traseira de carro em Anápolis
Vítima sofreu trauma grave e teve óbito constatado ainda no local
Um motociclista morreu no início noite desta sexta-feira (24) após se envolver em um grave acidente na Avenida Ayrton Senna, na altura do Parque Brasília, em Anápolis.
Informações preliminares indicam que a vítima colidiu na traseira de um carro que estava parado para realizar um retorno na via.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o óbito foi confirmado ainda no local.
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O acidente aconteceu nas proximidades da cervejaria GoBrew, trecho de intenso fluxo de veículos.
Segundo testemunhas, por conta da intensidade da batida, o motociclista apresentava trauma grave no rosto quando as equipes de resgate chegaram.
O veículo envolvido na colisão é um VW T-Cross branco.
As circunstâncias exatas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
A identidade do motociclista ainda não foi divulgada.
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