Motociclista morre após bater na traseira de carro em Anápolis

Vítima sofreu trauma grave e teve óbito constatado ainda no local

Pedro Ribeiro - 24 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Um motociclista morreu no início noite desta sexta-feira (24) após se envolver em um grave acidente na Avenida Ayrton Senna, na altura do Parque Brasília, em Anápolis.

Informações preliminares indicam que a vítima colidiu na traseira de um carro que estava parado para realizar um retorno na via.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o óbito foi confirmado ainda no local.

O acidente aconteceu nas proximidades da cervejaria GoBrew, trecho de intenso fluxo de veículos.

Segundo testemunhas, por conta da intensidade da batida, o motociclista apresentava trauma grave no rosto quando as equipes de resgate chegaram.

O veículo envolvido na colisão é um VW T-Cross branco.

As circunstâncias exatas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

A identidade do motociclista ainda não foi divulgada.

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