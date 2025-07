Moradores de prédio em Goiânia são surpreendidos com água jorrando pelas lâmpadas e teto

Síndico do edifício informou que outro apartamento foi disponibilizado para partes afetadas e que todo apoio está sendo prestado

Davi Galvão - 16 de julho de 2025

Registros feitos pelos moradores mostram a intensidade com que água se infiltrou nos imóveis. (Foto: Arquivo Pessoal)

Água jorrando pelas lâmpadas, do teto e pela parede sem aviso prévio, em um cenário definido pelos moradores como assustador. Foi assim que os condôminos do 10º andar do edifício Ônix Universitário Residence, em Goiânia, acordaram no começo desta semana.

Registros gravados no local, ainda nesta segunda-feira (14), mostram a intensidade da água, que deixou móveis, cômodos e itens pessoais completamente ensopados.

Conforme apurado pelo Portal 6, o incidente afetou o 10º andar do edifício, com a água se infiltrando em três dos 12 apartamentos do bloco. O motivo teria sido o descarte inadequado de uma sobra da limpeza da caixa d’água.

Uma das condôminas, que preferiu não se identificar, estava em casa na companhia dos dois cachorros quando tudo começou, de uma hora para outra.

“Ouvi o barulho de água e, quando olhei para o teto, estava um horror, completamente infiltrado, água jorrando das lâmpadas, vindo pelas paredes, passando perto dos buracos das tomadas. Entrei em desespero”, disse.

Sem saber o que fazer ante uma situação tão fora do comum e temendo pela própria segurança, levou os cães para a varanda e se abrigou momentaneamente, pedindo auxílio no grupo dos moradores.

Após um tempo, conseguiu sair e desligar a energia do apartamento, para evitar maiores complicações. Porém, a essa altura, o estrago já estava feito.

A moradora relatou deterioração visível tanto nas paredes quanto no teto, além de o apartamento também ter ficado completamente tomado pelo cheiro de mofo e água suja, que molharam diversas roupas e itens pessoais.

Ela reforçou ainda que, após o incidente, cobrou tanto do síndico quanto da incorporadora pelos laudos que atestem a segurança habitacional do imóvel, mas foi informada de que tais documentos não estão disponíveis. Por conta disso, afirmou que pretende se mudar.

Em imagens registradas, é possível ver o piso do apartamento molhado, bem como os lençóis e colchão encharcados.

Posicionamento

A reportagem entrou em contato com o síndico responsável pelo local, que informou que foi disponibilizada “de forma imediata” outra unidade habitacional para a moradora e que tomaram conta dos gastos envolvendo a limpeza e higienização do colchão.

Confira a resposta na íntegra:

“Conforme relato, fizemos o descarte de uma sobra de água da limpeza da caixa d’água superior do condomínio, e um pouco dela infiltrou em 3 dos 12 apartamentos do pavimento superior. Os moradores nos avisaram e, imediatamente, cessamos o serviço. A água que ficou na laje, aos poucos, infiltrou em três unidades habitacionais. A maioria da água infiltrou no hall do condomínio.

A Atres Imobiliária, administradora do condomínio, disponibilizou de forma imediata, para o melhor conforto, outra unidade habitacional para uma das moradoras, pois o colchão dela molhou e, somente hoje, foi higienizado e seco. Essa despesa correu por conta do condomínio. Mesmo a administradora disponibilizando outra unidade, a moradora em questão preferiu permanecer em sua unidade.

Sobre danos estruturais, eles são praticamente inexistentes, pois um pouco de água em uma laje de concreto praticamente não causa nenhum dano. O que faremos será a correção da pintura do teto dessas unidades e de parte do hall. Isso é praxe em qualquer condomínio.

As atitudes tomadas pela gestão foram essas:

Cessação imediata dos serviços e finalização da sua execução de forma a não prejudicar ninguém.

Atendimento imediato aos moradores com agilidade e responsabilidade.

Disponibilização de outra unidade habitacional para uma das moradoras.

Providências na higienização de um colchão que molhou.

Informações aos moradores quanto aos procedimentos de reparos, explicando sobre os prazos necessários para tais providências.”

