6 frases que todo brasileiro que é “pobre raiz” já falou um dia

Expressões que traduzem bem a leveza com que o brasileiro encara a vida corrida e agitada

Magno Oliver - 19 de julho de 2025

(Foto: Captura tela / Instagram / @maikccostta)

Verdade seja dita que o brasileiro tem sim um jeito único de se expressar. Assim, não importa a situação do cotidiano que ele esteja, sempre há uma frase pronta para aliviar o clima, arrancar risadas ou demonstrar humildade.

Algumas dessas frases são tão marcantes que se tornaram praticamente um símbolo de quem vive ou já viveu na pele o que é ser, literalmente, um “pobre raiz”. Confira algumas delas que separamos para você e aceite que você também já disse alguma delas um dia.

1. “Desculpa qualquer coisa”

Essa frase é um clássico da humildade. Normalmente, usamos ela ao final de uma visita ou encontro com uma pessoa querida. É uma forma simples de dizer que, se algo desagradou, não foi por mal. Mesmo que tudo tenha corrido bem, o “desculpa qualquer coisa” sai naturalmente, é como se fosse uma gentileza preventiva.

2. “O que não mata, engorda!”

A gente usa muito quando vai comer algo duvidoso, frito ou “requentado”. Assim, essa frase é o escudo de quem encara a vida com bom humor e também muita fome, não é mesmo? Pode ser uma coxinha de padaria, uma lasanha de ontem ou um salgadinho de festa: se estiver gostoso, é o que está valendo.

3. “Estou só dando uma olhadinha”

Clássica de quem entra em loja sem dinheiro ou apenas para escapar do calor do shopping e diz para vendedora “pode deixar, estou só dando uma olhadinha”. Assim, é a frase que mais evita abordagem de atendentes de loja e dá uma certa liberdade para todo mundo poder bisbilhotar sem compromisso. O “tô só olhando” é quase um escudo invisível para quem está no modo economia total.

4. “Entra, mas não repara a bagunça”

Você vai visitar uma pessoa e, de repente, essa frase surge. Quem nunca, não é mesmo?

Essa é praticamente uma regra de boas-vindas em qualquer casa brasileira. Mesmo que tudo esteja limpo, a dona já avisa. Assim, essa frase é uma mistura de educação, humildade e um toque de insegurança, como se toda visita fosse uma espécie de inspeção da vigilância sanitária na sua porta.

5. “Paguei 5 reais no brechó”

Já nessa aqui, a ideia é mostrar que além de ter bom gosto, a pessoa também tem faro para pechinchas e peças de qualidade com preço bem abaixo.

Quem é “pobre raiz” tem orgulho de economizar e ainda mais de contar o quanto economizou com isso. Mostrar a etiqueta de preço baixo faz parte do pacote.

6. “Estou só esperando o cartão virar”

Por fim, essa frase é o retrato de quem vive no ciclo do limite estourado. Ela serve para adiar compromissos, evitar dívidas ou justificar por que você ainda não comprou algo até então. O famoso “virar o cartão” virou símbolo do calendário financeiro de milhões de brasileiros.

